DECLARACIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maduro: "Yes peace, no war"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maduro: "Yes peace, no war"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un alegato a favor de la paz. Se trata de la respuesta de Maduro a la última amenaza de Trump, que tras bombardear y hundir nueve presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, ahora apunta a los ataques por tierra en su guerra contra el narcotráfico.

Venezuela Nicolás Maduro Drogas Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más
Publicidad
X