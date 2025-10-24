ADIERAZPENAK
Maduro: "Yes peace, no war"

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bakearen aldeko alegatua egin du. Madurok Trumpen azken mehatxuari emandako erantzuna da; izan ere, Kariben eta Ozeano Barean bederatzi itsasontzi bonbardatu eta hondoratu ostean, orain erasoak lurretik egin daitezkeela aipatu du AEBko presidenteak, narkotrafikoari aurre egiteko.

Venezuela Nicolás Maduro Drogak Munduko albisteak

