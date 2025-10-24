Maduro: "Yes peace, no war"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bakearen aldeko alegatua egin du. Madurok Trumpen azken mehatxuari emandako erantzuna da; izan ere, Kariben eta Ozeano Barean bederatzi itsasontzi bonbardatu eta hondoratu ostean, orain erasoak lurretik egin daitezkeela aipatu du AEBko presidenteak, narkotrafikoari aurre egiteko.
Nazioarteko albiste gehiago
Lituaniak salatu du bi hegazkin militar errusiarrek bere aire-eremua urratu duela, eta NATOko ehiza-hegazkin espainiarren erantzuna aktibatu dute
Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.
Ordu aldaketa bertan behera uzteak izango lukeen eraginari buruzko txosten juridikoa prestatzen ari da Brusela
Neguko ordu aldaketaren atarian, ordu aldaketa bertan behera utzi eta ordutegi bakarra ezartzearen alde agertu da EBko Garraio komisarioa. Bere hitzetan, "ebidentzia zientifikoak" daude ordua aldatzeak herritarrei "kalte" egiten diela ziurtatzen dutenak.
Eltxoak agertu dira Islandian, historian lehen aldiz
Zientzialarien ustez, klima-aldaketaren ondorioz Islandian udazken eta udaberriak epelagoak dira, eta horrek eltxo arrunten espeziak agertzea eta bizirautea erraztu du.
Bielorrusiako eta Georgiako bi kazetarik, biak kartzelan, irabazi dute Sakharov saria
Andrzej Poczobut kazetari bielorrusiarrak eta Mzia Amaglobel kazetari georgiarrak "askatasunari eta demokraziari" egindako ekarpena aitortu ditu Europako Parlamentuak, urtero banatzen duen sari honekin.
Bi agentek zainduko dute Sarkozy espetxean
Frantziako Barne ministroak adierazi duenez, Barne Ministerioaren erabakia izan da eta estatuburu ohiaren segurtasuna "bermatzea" da helburua. Hori dela eta, bi agente ondoko ziegan egongo dira 24 orduz.
Louvre museoa ireki dute, bitxien lapurretaren ondoren
Hala ere ezingo da museoa osorik bisitatu. Museoak adierazi du lapurreta gertatu zen Apolo galeria "aldi baterako" itxita egongo da.
Trumpek eta Putinek ez dute bilerarik egingo hurrengo asteetan
Etxe Zuriak baieztatu du berria, Kremlinek bileraren inguruko itxaropenak murriztu ondoren. "Prestakuntza serioa" behar duela argudiatu dute. Bestetik, Ukrainan su-etena ezertzea ere baztertu du Errusiak, Ukraina berrarmatzeko balioko lukela esanda.
AEBk Hamas suntsitzeko mehatxua egin du, "bake plana urratzen badu"
JD Vance presidenteordea Israelera joan da bake plana sendotzeko helburuarekin. Izan ere, Hamasek eta Israelgo Gobernuak elkarri leporatzen diote akordioa hautsi izana eta su-etena oso ahula da. Hala ere, Vance baikor agertu da eta Hamasen desarmeak "denbora apur bat" beharko duela onartu du.
Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko
Donald Trump AEBko presidenteak Etxe Zurian nahi zuen dantza-aretoa eraikitzeko etxearen zati bat eraisten hasi dira, nahiz eta agintariak esan zuen areto berria eranskin bat izango zela eta ez zela aldatuko eraikinaren berezko egitura.