Argentina celebra este domingo unas elecciones claves para su futuro

1. Plebiscito a la gestión de Milei. Cuando Milei está apunto de cumplir dos años en el Gobierno, las urnas medirán si los argentinos siguen apoyando a un presidente que como mayor logro tiene haber reducido la inflación mediante un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha acabado con 18.000 empresas y 253.000 puestos de trabajo solo en el sector privado, ha elevado la deuda externa al récord de 305.043 millones de dólares y ha desatado un terremoto en los mercados financieros y cambiarios.



El líder ultraderechista, que llegó al poder con el objetivo de "acabar con la casta", se ha visto envuelto junto a sus más cercanos colaboradores, entre ellos su hermana Karina, en escándalos y denuncias de corrupción.



Primero fue el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente poco antes de derrumbarse y dejar miles de damnificados; luego las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y, recientemente, la revelación de vínculos entre uno de sus principales candidatos y un empresario acusado de narcotráfico. Al candidato, Milei lo sacó de las listas pero no tuvo tiempo a retirar su fotografía de las papeletas.



2. La intervención de EEUU: Trump y Bessent. La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.



Trump llegó a decir que Argentina "se está muriendo” y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EE.UU. no quiere más "naciones fallidas" ni el regreso del peronismo.



Desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina ha firmado un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI y un ‘swap’ -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por otros 20.000 millones con EE.UU.. Además, el Tesoro estadounidense ha realizado compras millonarias de pesos argentinos para evitar su desplome y Bessent ha gestionado personalmente más auxilios financieros con instituciones privadas.



En consecuencia, Argentina es una de las naciones más endeudadas del mundo y la que más debe al FMI, más de 56.820 millones de dólares a día de hoy. Los intereses estadounidenses en Argentina responden, según expertos, a evitar la expansión de China en Latinoamérica, con la vista puesta en los recursos de este gran país sudamericano.



