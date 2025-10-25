Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Entrevista

Kamala Harris no descarta presentarse otra vez a la Presidencia de EE. UU.

Confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.
kamala-harris-candidata democrata eeuu-efe
Euskaraz irakurri: Kamala Harrisek ez du baztertzen AEBetako presidente izateko aurkeztea. AEB
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.

La política demócrata se ha expresado en estos términos en una entrevista con la BBC que será emitida el domingo en el programa de la periodista Laura Kuenssberg, algunos de cuyos extractos ha adelantado este sábado la emisora.

Harris, en la primera entrevista que concede en el Reino Unido, ha insistido en que "posiblemente" algún día sea presidenta, algo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a presentarse a las presidenciales de EE. UU. en 2028.

También ha resaltado que sus sobrinas nietas, "sin duda, en su vida", verán a una presidenta de Estados Unidos.

Si bien ha admitido que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la presidencia, ha subrayado que ve su futuro en la política "no he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", ha indicado.

Estados Unidos Kamala Harris Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Karramarro gorriaren migrazioa
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La espectacular migración de millones de cangrejos rojos en la isla australiana de Navidad

Cada año, entre octubre y noviembre, la Isla de Navidad, un pequeño territorio australiano situado en el océano Índico, se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Millones de cangrejos rojos abandonan de la selva tropical y avanzan hacia el mar, tiñendo de rojo carreteras y jardines en su camino hacia las playas donde desovan.
Cargar más
Publicidad
X