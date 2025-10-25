Gorde
Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea

Etorkizun ez oso urrutian, Amerikako Estatu Batuko Gobernuaren burua emakume bat izatea espero du.

Agentziak | EITB

AEBko presidenteorde ohi Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro Etxe Zurira sartzen saiatzea, etorkizun ez urrunean bere herrialdeko Gobernuaren buru emakume bat egoteko itxaropena baitauka.

BCC telebista kateko Laura Kuenssberg kazetariaren saioan egin dioten elkarrizketan egin ditu adierazpenok.

Harrisek, Erresuma Batuan eman duen lehen elkarrizketan, berretsi du "litekeena" dela egunen batean presidente izatea. Hain zuzen ere, hortik ondorioztatu dute AEBetako 2028ko Presidentetzarako hauteskundeetara aurkezteko aukera buruan duela. 

Bere ilobek, "zalantzarik gaben", AEBn emakumezko presidente bat ikusiko dutela ere azpimarratu du.

Esan bezala, ez du berriro hautagai izango den ala ez argitu, baina aurreratu du bere etorkizuna politikan ikusten duela. "Ez dut amaitu. Nire ibilbidean egin dudana da, odolean daramat ", adierazi du.

