Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea
Etorkizun ez oso urrutian, Amerikako Estatu Batuko Gobernuaren burua emakume bat izatea espero du.
AEBko presidenteorde ohi Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro Etxe Zurira sartzen saiatzea, etorkizun ez urrunean bere herrialdeko Gobernuaren buru emakume bat egoteko itxaropena baitauka.
BCC telebista kateko Laura Kuenssberg kazetariaren saioan egin dioten elkarrizketan egin ditu adierazpenok.
Harrisek, Erresuma Batuan eman duen lehen elkarrizketan, berretsi du "litekeena" dela egunen batean presidente izatea. Hain zuzen ere, hortik ondorioztatu dute AEBetako 2028ko Presidentetzarako hauteskundeetara aurkezteko aukera buruan duela.
Bere ilobek, "zalantzarik gaben", AEBn emakumezko presidente bat ikusiko dutela ere azpimarratu du.
Esan bezala, ez du berriro hautagai izango den ala ez argitu, baina aurreratu du bere etorkizuna politikan ikusten duela. "Ez dut amaitu. Nire ibilbidean egin dudana da, odolean daramat ", adierazi du.
Nazioarteko albiste gehiago
Herrialdearen etorkizuna baldintzatuko duten hauteskundeak egingo ditu Argentinak igande honetan
Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu, eta Mileiren kudeaketa, AEBren esku-hartzea eta peronismoaren indarra neurtuko dituzte.
Milioika karramarro gorriren migrazio ikusgarria Australiako Christmas uhartean
Urtero, urria eta azaroa artean, Indiako ozeanoan dagoen Christmas uhartean, ikuskizun natural harrigarrienetako bat izaten da. Milioika karramarro gorri oihan tropikaletik atera eta itsasorantz abiatzen dira. Bertako errepide eta lorategiak gorritu egiten dira basotik itsasora egiten duten ibilbidean.
Maduro: "Yes peace, no war"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bakearen aldeko alegatua egin du. Madurok Trumpen azken mehatxuari emandako erantzuna da; izan ere, Karibe itsasoan eta Ozeano Barean 9 itsasontzi bonbardatu eta hondoratu ostean, orain narkotrafikoari aurre egiteko erasoak lurretik egin daitezkeela esan du AEBko presidenteak.
Lituaniak salatu du bi hegazkin militar errusiarrek bere aire-eremua urratu duela, eta NATOko ehiza-hegazkin espainiarren erantzuna aktibatu dute
Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.
Ordu aldaketa bertan behera uzteak izango lukeen eraginari buruzko txosten juridikoa prestatzen ari da Brusela
Neguko ordu aldaketaren atarian, ordu aldaketa bertan behera utzi eta ordutegi bakarra ezartzearen alde agertu da EBko Garraio komisarioa. Bere hitzetan, "ebidentzia zientifikoak" daude ordua aldatzeak herritarrei "kalte" egiten diela ziurtatzen dutenak.
Eltxoak agertu dira Islandian, historian lehen aldiz
Zientzialarien ustez, klima-aldaketaren ondorioz Islandian udazken eta udaberriak epelagoak dira, eta horrek eltxo arrunten espeziak agertzea eta bizirautea erraztu du.
Bielorrusiako eta Georgiako bi kazetarik, biak kartzelan, irabazi dute Sakharov saria
Andrzej Poczobut kazetari bielorrusiarrak eta Mzia Amaglobel kazetari georgiarrak "askatasunari eta demokraziari" egindako ekarpena aitortu ditu Europako Parlamentuak, urtero banatzen duen sari honekin.
Bi agentek zainduko dute Sarkozy espetxean
Frantziako Barne ministroak adierazi duenez, Barne Ministerioaren erabakia izan da eta estatuburu ohiaren segurtasuna "bermatzea" da helburua. Hori dela eta, bi agente ondoko ziegan egongo dira 24 orduz.
Louvre museoa ireki dute, bitxien lapurretaren ondoren
Hala ere ezingo da museoa osorik bisitatu. Museoak adierazi du lapurreta gertatu zen Apolo galeria "aldi baterako" itxita egongo da.