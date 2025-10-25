La izquierdista Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda

Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda de acuerdo con el recuento oficial aún parcial que se está dando a conocer tras las elecciones del viernes, que confirman un batacazo de la coalición de centroderecha del Fianna Fáil y el Fine Gael, representados por la exministra de Protección Social Heather Humphreys, quien ha reconocido ya su derrota.



Humphreys ha felicitado a su rival, quien "será la siguiente presidenta de Irlanda". "Catherine será presidenta para todos nosotros. Será mi presidenta y me gustaría desearle lo mejor de lo mejor", ha declarado, según recoge la televisión pública irlandesa, RTE.



"No tengo absolutamente nada que lamentar", ha añadido Humphreys. "La democracia es esto. La gente pone elige un nombre en una papeleta y sigue adelante. Estoy satisfecha", ha resaltado.



Humphreys ha criticado también la "los ataques sectarios" en referencia a su familia, de religión y tradiciones protestantes presbiterianeas. "Mi familia y yo, pero especialmente mi familia, han sufrido ataques sectarios y me ha decepcionado porque creía que habíamos superado eso como país", ha declarado.



Tras el escrutinio de cuatro las 43 circunscripciones irlandesas Connolly obtiene un 60,7 % de votos, frente al 30,9 % de Humphreys y el 8,4 % del candidato conservador Jim Gavin, del Fianna Fáil, a pesar de que Gavin retiró su candidatura el pasado 5 de octubre para apoyar a Humphreys.



Connolly ha acusado a la OTAN deejercer prácticas belicistas, ha comparado el gasto armamentístico de Alemania con el de la década de 1930, ha votado en contra de los tratados de la UE y ha afirmado que Hamás es "parte del tejido social del pueblo palestino". En este sentido, Connolly ha denunciado sin paliativos un "genocidio" en Gaza por los ataques de Israel y ha prometido viajar a Palestina como presidenta irlandesa para declarar en persona su apoyo a la población.

