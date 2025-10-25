Catherine Connolly ezkertiarra izango da Irlandako presidente
Aurkari izan duen Humphreysek zoriondu egin du: "Catherine gu guztion presidente izango da, nirea baita, eta onena opa nahi diot", adierazi du.
Catherine Connolly izango da Irlandako presidente berria, ostiralean egin zituzten hauteskundeetako botoen zenbaketak (oraindik ez dute amaitu) aurreikusi duenez. Bozek agerian utzi dute Fine Gaelek eta Fianna Failek koalizioan agintzen duten gobernua babesa galtzen ari dela.
Izan ere, Fine Gael alderdi kontserbadoreko hautagai Heather Humphreyk ere zenbaketa bukatu aurretik aitortu du ezkertiarren garaipena, aurkaria zoriondu baitu.
"Nire presidentea izango da eta onena opa nahi diot ", adierazi du RTE Irlandako telebista publikoan.
"Ez daukat ezer deitoratzeko", gaineratu du Humphreysek. "Hau da demokrazia. Jendeak izen bat jartzen du orri batean, eta aurrera. Pozik nago", nabarmendu du.
Humphreysek "eraso sektarioak" ere kritikatu ditu, bere familiari, erlijioari eta ohitura protestante presbiterianoei erreferentzia eginez. "Nire familiak eta nik, baina bereziki nire sendiak, eraso sektarioak jasan dituzte, eta desengainua hartu dut uste nuelako gisa horretako adierazpenak gaindituta geneuzkala", adierazi du.
Irlandako 43 barrutiak zenbatuta, Connollyk botoen % 60,7 lortu ditu; Humphreysek, berriz, % 30,9 eta Jim Gavin hautagai kontserbadoreak % 8,4 (Fianna Fail), nahiz eta Gavinek urriaren 5ean hautagaitza utzi zuen, Humphreysen alde egiteko.
Connollyk praktika gerrazaleak egitea leporatu dio NATOri, Alemaniaren arma-gastua 30eko hamarkadakoarekin alderatu du, EBko itunen aurka bozkatu du eta Hamas "Palestinako herriaren sarearen parte" dela adierazi du. Ildo horretan, Connollyk irmo salatu du Gazako genozidioa, eta Palestinara bidaiatuko duela agindu du, Irlandako presidente gisa, herritarrei babesa agertzeko.
