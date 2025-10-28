Huracan Melissa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y se dirige a Jamaica con vientos de más de 280 km/h

USA5793. PORTMORE (JAMAICA), 27/10/2025.- Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore (Jamaica). El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto la noche de este lunes del huracán Melissa en el país caribeño. EFE/Rudolph Brown
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Melissa urakanak 5. maila hartu du, eta Jamaikara doa 280 km/h baino gehiagoko haizeekin

Última actualización

Los habitantes de Jamaica y Cuba se preparan para el impacto del huracán Melissa, que según los pronósticos provocará vientos destructivos e inundaciones catastróficas en su trayectoria directa hacia la isla del Caribe.

Huracanes Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más
Publicidad
X