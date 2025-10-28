Melissa urakanak 5. maila hartu du, eta Jamaikara doa 280 km/h baino gehiagoko haizeekin
Jamaikako eta Kubako biztanleak Melissa urakanari aurre egiteko prestatzen ari dira; izan ere, iragarpenen arabera, haize suntsitzaileak eta uholde katastrofikoak eragingo ditu Karibeko uharterako ibilbide zuzenean.
Nazioarteko albiste gehiago
Beste bahitu baten gorpua Israelen esku utzi du Hamasek
Talde palestinarrak baliabide faltari egotzi dio bahituen gorpuak berreskuratzeko atzerapena.
Zeintzuk dira Mileik Argentinan eskuratu duen garaipenaren gakoak?
Hauek dira Argentinan egindako bozketen emaitzak ulertzeko gakoak. Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu dituzte, eta LLAk botoen % 40 inguru lortu ditu.
Mileiren alderdiak alde handiz irabazi ditu Argentinako legegintza-hauteskundeak
Javier Milei Argentinako presidenteak ospatu du La Libertad Avanza bere alderdiak garaitu egin duela, eta Gobernuak "bisagra puntua" gainditu duela adierazi du. Gainera, orain "Argentina handia eraikitzen" hasiko dela azpimarratu du.
Argentinako hauteskunde legegileetako parte-hartzea azken 40 urteetako baxuena izan da
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskunde hauek. Han 21:00etan direnean (asteleheneko 00:00etan Euskal Herrian) hasiko dira ezagutzen boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
30 urteko bi gizon dira atxilotuak eta horietako bat bitxi-denda batean lapurtzeagatik fitxatuta zegoen. Horietako bat larunbat gauean atxilotu zuten Charles de Gaulleko aireportuan, Aljeriara zihoan hegazkin bat hartzera zihoanean, eta bestea Saint-Denis auzoan. Frantziako Poliziak uste du lau lagunek egin zutela lapurreta; beraz, beste bi faltako lirateke.
Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.
Hainbat merkataritza-akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Besteak beste, Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa sinatu du AEBko presidenteak. Bihar Japoniara joango da, eta ostegunean Txinako presidentearekin bilduko da. Egunak daramatzate herrialde horietako ordezkaritzek bilerak prestatzen.
Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.