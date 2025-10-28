Melissa urakana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Melissa urakanak 5. maila hartu du, eta Jamaikara doa 280 km/h baino gehiagoko haizeekin

USA5793. PORTMORE (JAMAICA), 27/10/2025.- Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore (Jamaica). El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto la noche de este lunes del huracán Melissa en el país caribeño. EFE/Rudolph Brown
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Jamaikako eta Kubako biztanleak Melissa urakanari aurre egiteko prestatzen ari dira; izan ere, iragarpenen arabera, haize suntsitzaileak eta uholde katastrofikoak eragingo ditu Karibeko uharterako ibilbide zuzenean.

Urakanak Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X