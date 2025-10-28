Huracán Melissa
El huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores

18:00 - 20:00
Vista del huracán Melissa. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 5. kategoriako indarra duen Melissa urakana hasi da Jamaika astintzen

Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya la isla de Jamaica. Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora,  lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

