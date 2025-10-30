REDADA
Al menos 132 fallecidos en un operativo policial contra el crimen organizado en las favelas de Rio de Janeiro

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan antolatutako krimenaren aurkako polizia-operatibo batean
Agencias | EITB

Última actualización

En Rio de Janeiro, Brasil, 132 personas han fallecido durante un operativo policial contra el crimen organizado, desarrollado en las favelas de la ciudad. Es el operativo con más víctimas en la historia de la ciudad. Los vecinos de la zona han trasladado más de 70 cadáveres a una plaza para que fueran identificados por los familiares. 

Brasil Internacional

