Sáhara Occidental
El Consejo de Seguridad toma como base el plan marroquí para una autonomía saharaui y prorroga su misión un año más

La propuesta estadounidense, que considera el plan marroquí como "la única solución justa y duradera", ha salido adelante, con la abstención de Argelia, China y Rusia.

TINDUF, 28/10/2025.- Cientos de personas se manifestaron este martes en los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf, por segundo día consecutivo, contra la propuesta de resolución estadounidense, que da prioridad a una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que se prevé que se vote en el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves 30 de octubre. EFE/ Mahfud Mohamed Lamin Bechri
Euskaraz irakurri: Saharar autonomiarako Marokoren plana hartu du oinarri Segurtasun Kontseiluak, eta beste urtebetez luzatu du bere misioa
author image

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

El Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado prorrogar un año su misión para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), pero tomando como base el plan de autonomía de Marruecos, país colonizador.

Once países han votado a favor y, como ninguno ha ejercido su derecho al veto, la propuesta estadounidense ha seguido adelante. Argelia, China y Rusia se han abstenido.

El mandato de la MINURSO, que finalizaba hoy, estará en vigor hasta octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de "un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos", y ha afirmado que su país está "profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable" para la excolonia española.

"Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión", ha declarado.

