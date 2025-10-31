Mendebaldeko Sahara
Saharar autonomiarako Marokoren plana hartu du oinarri Segurtasun Kontseiluak, eta beste urtebetez luzatu du bere misioa

Marokoren plana "irtenbide justu eta iraunkor bakarra" dela uste du AEBko proposamenak, eta aurrera atera da, Argenilia, Txina eta Errusiaren abstentzioarekin.
NBEko Segurtasun Kontseiluak Mendebaldeko Saharako erreferendumerako misioa urtebetez luzatzea erabaki du, baina eremua kolonizatuta duen Marokoren autonomia-plana oinarri hartuta.

11 herrialdek horren alde bozkatu dute eta, inork beto eskubidea erabili ez duenez, AEBk egin duen proposamenak aurrera egin du. Aljeria, Txina eta Errusia abstenitu egin dira.

MINURSOren agintaldia gaur amaitzen zen, baina, onarpenarekin, 2026ko urrira arte egongo da indarrean.

Mike Waltz AEBk Nazio Batuen Erakundean duen ordezkariak defendatu duenez, onartutako testua "guztien proposamenak barneratzeko ahalegin egiazko eta etengabearen emaitza izan da", eta bere herrialdeak "Espainiako kolonia ohiarentzat onargarria den irtenbide bat babesteko erabaki sakona" duela adierazi du.

"Datozen asteetan mahaian esertzeko eta elkarrizketa serioetan parte hartzeko aprobetxa dezatela eskatzen diegu alde guztiei, Marokoren autonomia proposamena erabiliz, sinesgarria baita, eta hori baita konponbide justu eta iraunkor bakarra", adierazi du.

