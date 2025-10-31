Mohamed VI .ak dio Marokok "kapitulu berri bat" ireki duela Mendebaldeko Sahararako bere planak NBEren babesa jaso ondoren
Marokoko erregeak Tindufen errefuxiatuta dauden sahararrei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko", eta Aljeriako presidenteari "elkarrizketa zintzoa eta anaiartekoa" egiteko eskatu dio.
Mohamed VI .a erregeak ostiral honetan adierazi duenez, Marokok "kapitulu berri eta garaile" bat ireki du, Mendebaldeko Sahararekin mende erdiko gatazka izan ondoren, NBEren Segurtasun Kontseiluak Marokoren autonomia plana babestu. Horrez gainera, Aljeriako presidenteari zuzendu zaio bi herrialdeen arteko "elkarrizketa zintzoa eta anaitasunezkoa" egiteko eskatzeko.
"50 urteko sakrifizioen ondoren, garaipenezko kapitulu berri bat ireki dugu Saharan marokoko identitatea zabaltzeko prozesuan, gatazka artifizial honi behin betiko amaiera emateko helburuarekin, Autonomia Ekimenean oinarritutako konponbide adostu baten bidez", esan du herriari telebistaz eskainitako hitzaldi batean.
"Marokoko historia modernoan une erabakigarria eta inflexio-puntu erabakigarria bizitzen ari gara: hemendik aurrera, 2025eko urriaren 31 baino lehenagoko eta geroagoko une bat egongo da. Iritsi da Tangerretik La Agüerara (Mendebaldeko Saharako iparraldeko muturra) zabalduko den Maroko batu baten unea", esan du.
Mohamed VI .ak baieztatu duenez, Rabat "fase erabakigarri batean sartzen ari da"; izan ere, NBEren ebazpenak " gatazkaren behin betiko konponbide politikoa ekarriko duten printzipioak eta oinarriak zehazten ditu".
Testuinguru horretan, Tindufeko (Aljeria) kanpalekuetan dauden errefuxiatuei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko". Bere hitzetan, onartu den planak "aukera ematen die beren aberria garatzeko eta Maroko batu batean etorkizuna eraikitzeko".
"Errege naizen aldetik, herritarren eskubide eta askatasunen bermatzaile naizen aldetik, benetan diot marokoar guztiak berdinak direla eta ez dagoela inolako alderik Tindufeko kanpalekuetatik itzuli direnen eta gainerako lurralde nazionalean bizi diren anai-arreben artean", ziurtatu du.
Bestetik, Aljeriako presidente Abdelmayid Tebuneri ere zuzendu zaio. Marokoren eta Aljeriaren arteko "elkarrizketa zintzo eta anaiarteko bat" izatera gonbidatu du "desadostasunak gaindituta, konfiantzan, anaitasunean eta auzotasun onean oinarritutako harreman berrien oinarriak ezarri ahal izateko".
Azkenik, aipamen berezia egin dio Donald Trump "lagunari" eta AEBren ahaleginak "gatazka honi behin betiko irtenbidea emateko bidea" erraztu dutela esan du.
Era berean, "eskerrik beroenak" helarazi dizkie "Saharako marokoar nortasunari eta ekimena babesten duten munduko herrialdeei baldintzarik gabeko babesa" eman dieten herrialde arabiar eta afrikar guztiei.
Saharar autonomiarako Marokoren plana hartu du oinarri Segurtasun Kontseiluak, eta beste urtebetez luzatu du bere misioa
Marokoren plana "irtenbide justu eta iraunkor bakarra" dela uste du AEBko proposamenak, eta aurrera atera da, Argenilia, Txina eta Errusiaren abstentzioarekin.
Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira
Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.
'Melissa' urakanak 50 hildako baino gehiago utzi ditu jada Karibeko hainbat herrialdetan
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan, hala nola Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban. Lehorretik iristea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan.
Esperanza Santos (Mugarik Gabeko Medikuak): "Mingarria da jendeak ez jakitea zer gertatzen ari den Sudanen"
Esperanza Santosek, Mugarik Gabeko Medikuen larrialdietako koordinatzaileak, Sudanen eta Gazan lan egin du udan. Afrikako herrialdean egiten ari diren ankerkeriak salatu, eta benetako infernua bizitzen ari diren herritarrak babesteko eskatu du.
Egiptoko Museo Handiaren inaugurazioa, "aurrekaririk gabeko ekitaldi historikoa"
Zibilizazio bakar bati eskainitako gune arkeologikorik handiena dena Gizako lautadan dago, izen bereko piramideetatik bi kilometro eskasera. 50 hektareako azalera du, eta 100.000 pieza baino gehiago daude bertan; Tutankamonen maskara eta Ramses II.a faraoiaren eskultura, besteak beste.
Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsorretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturengatik
Charles III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei (besteak beste, Yorkeko duke titulua) uko egin eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki horren arabera, Andrewk jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatu" egiten zuten. 2019an iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zituela.
Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek
Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Guztira, 26 eserleku lortuko ditu bakoitzak.
Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Errusiak gezurtatu egin du Trumpek aipatzen dituen maniobrak entsegu nuklearrak izan zirenik, aurretik jakinarazitako "errutinazko" proba hutsak izan direla esan du, eta Errusiak entsegu nuklearren gaineko luzamendua mantentzen duela berretsi du.
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.