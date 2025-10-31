Mendebaldeko Saharako autonomia
Mohamed VI .ak dio Marokok "kapitulu berri bat" ireki duela Mendebaldeko Sahararako bere planak NBEren babesa jaso ondoren

Marokoko erregeak Tindufen errefuxiatuta dauden sahararrei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko", eta Aljeriako presidenteari "elkarrizketa zintzoa eta anaiartekoa" egiteko eskatu dio.

Mohamed VI .a, telebistan emandako hitzaldian.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mohamed VI .a erregeak ostiral honetan adierazi duenez, Marokok "kapitulu berri eta garaile" bat ireki du, Mendebaldeko Sahararekin mende erdiko gatazka izan ondoren, NBEren Segurtasun Kontseiluak Marokoren autonomia plana babestu. Horrez gainera, Aljeriako presidenteari zuzendu zaio bi herrialdeen arteko "elkarrizketa zintzoa eta anaitasunezkoa" egiteko eskatzeko.

"50 urteko sakrifizioen ondoren, garaipenezko kapitulu berri bat ireki dugu Saharan marokoko identitatea zabaltzeko prozesuan, gatazka artifizial honi behin betiko amaiera emateko helburuarekin, Autonomia Ekimenean oinarritutako konponbide adostu baten bidez", esan du herriari telebistaz eskainitako hitzaldi batean.

"Marokoko historia modernoan une erabakigarria eta inflexio-puntu erabakigarria bizitzen ari gara: hemendik aurrera, 2025eko urriaren 31 baino lehenagoko eta geroagoko une bat egongo da. Iritsi da Tangerretik La Agüerara (Mendebaldeko Saharako iparraldeko muturra) zabalduko den Maroko batu baten unea", esan du.

Mohamed VI .ak baieztatu duenez, Rabat "fase erabakigarri batean sartzen ari da"; izan ere, NBEren ebazpenak " gatazkaren behin betiko konponbide politikoa ekarriko duten printzipioak eta oinarriak zehazten ditu".

Testuinguru horretan, Tindufeko (Aljeria) kanpalekuetan dauden errefuxiatuei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko". Bere hitzetan, onartu den planak "aukera ematen die beren aberria garatzeko eta Maroko batu batean etorkizuna eraikitzeko".

"Errege naizen aldetik, herritarren eskubide eta askatasunen bermatzaile naizen aldetik, benetan diot marokoar guztiak berdinak direla eta ez dagoela inolako alderik Tindufeko kanpalekuetatik itzuli direnen eta gainerako lurralde nazionalean bizi diren anai-arreben artean", ziurtatu du.

Bestetik, Aljeriako presidente Abdelmayid Tebuneri ere zuzendu zaio. Marokoren eta Aljeriaren arteko "elkarrizketa zintzo eta anaiarteko bat" izatera gonbidatu du "desadostasunak gaindituta, konfiantzan, anaitasunean eta auzotasun onean oinarritutako harreman berrien oinarriak ezarri ahal izateko".

Azkenik, aipamen berezia egin dio Donald Trump "lagunari" eta AEBren ahaleginak "gatazka honi behin betiko irtenbidea emateko bidea" erraztu dutela esan du.

Era berean, "eskerrik beroenak" helarazi dizkie "Saharako marokoar nortasunari eta ekimena babesten duten munduko herrialdeei baldintzarik gabeko babesa" eman dieten herrialde arabiar eta afrikar guztiei.

