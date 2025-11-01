Siria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

550 000 personas sirias han regresado a su país desde Turquía tras la caída de Al Assad

"Desde el 8 de diciembre de 2024, 550 000 de nuestros hermanos y hermanas sirias han regresado a su país de forma voluntaria, segura, honrosa y regular", ha publicado Yerlikaya en su cuenta en la red social X.
(Foto de ARCHIVO) Un militar junto a una bandera de Turquía REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/9/2024
Un militar junto a la bandera de Turquía. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: 550.000 siriar itzuli dira beren herrialdera Turkiatik, Al-Assad erori ondoren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha informado este sábado de que 550 000 personas sirias han regresado desde Turquía a Siria desde el 8 de diciembre de 2024, fecha en la que el presidente sirio Bashar al Assad huyó del país tras una ofensiva relámpago de las milicias rebeldes.

"Desde el 8 de diciembre de 2024, 550 000 de nuestros hermanos y hermanas sirias han regresado a su país de forma voluntaria, segura, honrosa y regular", ha publicado Yerlikaya en su cuenta en la red social X.

"¡Jamás hemos dado la espalda a quienes sufren la opresión, el hambre y la guerra! ¡Jamás ignoramos los gritos! Nos pusimos del lado de Alá, de los justos y de los oprimidos", ha resaltado el ministro.

Yerlikaya ha celebrado que el próximo 8 de diciembre "se cumplirá un año del fin de la tiranía de Assad", lo que ha propiciado el retorno de los desplazados. "El número de sirios que han regresado a su patria de forma voluntaria, segura, honorable y regular desde 2016 ha alcanzado 1 290 000", ha resaltado.


Turquía Guerra Siria Internacional Siria hoy

Te puede interesar

FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Las calles del mundo se llenan de criaturas aterradoras

La oscuridad tomará las calles este viernes a lo largo de todo el mundo. Ya se han dejado ver varios seres inquietantes, ajenos a las luces, disfrutando de las sombras. Aquí lo llamamos Gau Beltza; en el resto del mundo, Halloween. El 31 de octubre, miles de personas saldrán a la calle disfrazadas para disfrutar del miedo y la diversión. La antigua celebración del fin de la cosecha ha quedado lejos para muchos, pero esta noche, será la noche misma quien recoja su propia cosecha: risas, gritos… y un toque de misterio.

Cargar más
Publicidad
X