550 000 personas sirias han regresado a su país desde Turquía tras la caída de Al Assad
El ministro de Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha informado este sábado de que 550 000 personas sirias han regresado desde Turquía a Siria desde el 8 de diciembre de 2024, fecha en la que el presidente sirio Bashar al Assad huyó del país tras una ofensiva relámpago de las milicias rebeldes.
"Desde el 8 de diciembre de 2024, 550 000 de nuestros hermanos y hermanas sirias han regresado a su país de forma voluntaria, segura, honrosa y regular", ha publicado Yerlikaya en su cuenta en la red social X.
"¡Jamás hemos dado la espalda a quienes sufren la opresión, el hambre y la guerra! ¡Jamás ignoramos los gritos! Nos pusimos del lado de Alá, de los justos y de los oprimidos", ha resaltado el ministro.
Yerlikaya ha celebrado que el próximo 8 de diciembre "se cumplirá un año del fin de la tiranía de Assad", lo que ha propiciado el retorno de los desplazados. "El número de sirios que han regresado a su patria de forma voluntaria, segura, honorable y regular desde 2016 ha alcanzado 1 290 000", ha resaltado.
