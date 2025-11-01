Siria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

550.000 siriar itzuli dira Turkiatik beren herrialdera, Al-Assad erori zenetik

"2024ko abenduaren 8az geroztik, 550.000 siriar bueltatu dira, beren borondatez, segurtasun osoz eta ohorea galdu gabe", argitaratu du Yerlikaya ministroak X. sare sozialean.

(Foto de ARCHIVO) Un militar junto a una bandera de Turquía REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/9/2024
Militar bat Turkiako banderaren ondoan. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Turkiako Barne ministro Ali Yerlikayak larunbat honetan jakitera eman duenez, 550.000 siriar itzuli dira Turkiatik Siriara 2024ko abenduaren 8tik, Bashar al Assad presidenteak, milizia matxinoen erasoaldi baten ondoren, ihes egin zuenetik.

"2024ko abenduaren 8az geroztik, 550.000 siriar bueltatu dira, beren borondatez, segurtasun osoz eta ohorea galdu gabe", argitaratu du Yerlikaya ministroak X. sare sozialean.

"Inoiz ez diegu bizkarra eman zapalkuntza, gosea eta gerra jasaten dutenei! Inoiz ez diegu oihuei entzungor egingo! Jainkoaren, zintzoen eta zapalduen alde jarri ginen", nabarmendu du ministroak.

Yerlikayak ospatu du abenduaren 8an urtebete beteko dela "Assaden tirania amaitu zenetik", eta horrek desplazatuak itzultzea ekarri duela. "2016tik etxera itzuli diren siriarren kopurua 1.290.000ra iritsi da", nabarmendu du.


Turkia Guda Sirian Munduko albisteak Siria gaur

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira

Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X