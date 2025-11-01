550.000 siriar itzuli dira Turkiatik beren herrialdera, Al-Assad erori zenetik
"2024ko abenduaren 8az geroztik, 550.000 siriar bueltatu dira, beren borondatez, segurtasun osoz eta ohorea galdu gabe", argitaratu du Yerlikaya ministroak X. sare sozialean.
Turkiako Barne ministro Ali Yerlikayak larunbat honetan jakitera eman duenez, 550.000 siriar itzuli dira Turkiatik Siriara 2024ko abenduaren 8tik, Bashar al Assad presidenteak, milizia matxinoen erasoaldi baten ondoren, ihes egin zuenetik.
"Inoiz ez diegu bizkarra eman zapalkuntza, gosea eta gerra jasaten dutenei! Inoiz ez diegu oihuei entzungor egingo! Jainkoaren, zintzoen eta zapalduen alde jarri ginen", nabarmendu du ministroak.
Yerlikayak ospatu du abenduaren 8an urtebete beteko dela "Assaden tirania amaitu zenetik", eta horrek desplazatuak itzultzea ekarri duela. "2016tik etxera itzuli diren siriarren kopurua 1.290.000ra iritsi da", nabarmendu du.
