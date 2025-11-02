Israel mata a un líder de Hezbolá en nuevos ataques en el sur del Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha matado al jefe de logística de las fuerzas de élite del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque lanzado en el sur de Líbano, sin que la organización haya confirmado su fallecimiento hasta ahora.



En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Ejército israelí asegura que el ataque ha dejado un total de cuatro muertos, entre ellos el responsable del aparato logístico de la Fuerza Radwan, que no identifica por nombre.



Las tropas israelíes han apuntado en el mismo mensaje que esta persona habría trabajado activamente para "reconstruir las infraestructuras terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano, desde donde estaría asimismo "promoviendo la transferencia de armas".

A pesar del alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel desde hace un año, Israel sigue atacando el sur de Líbano tras denunciar la presencia de integrantes de las milicias del partido chií libanés, en violación del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024.





