Israel mata a un líder de Hezbolá en nuevos ataques en el sur del Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha matado al jefe de logística de las fuerzas de élite del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque lanzado en el sur de Líbano, sin que la organización haya confirmado su fallecimiento hasta ahora.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Ejército israelí asegura que el ataque ha dejado un total de cuatro muertos, entre ellos el responsable del aparato logístico de la Fuerza Radwan, que no identifica por nombre.
Las tropas israelíes han apuntado en el mismo mensaje que esta persona habría trabajado activamente para "reconstruir las infraestructuras terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano, desde donde estaría asimismo "promoviendo la transferencia de armas".
A pesar del alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel desde hace un año, Israel sigue atacando el sur de Líbano tras denunciar la presencia de integrantes de las milicias del partido chií libanés, en violación del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este domingo al Gobierno libanés con multiplicar los ataques del Ejército en el sur del país tras acusar a las autoridades libanesas de haber sido incapaces de culminar el desarme de las milicias del partido Hezbolá desde el comienzo del alto el fuego hace casi exactamente un año.
Katz ha señalado directamente al presidente de Líbano, Joseph Aoun. "Está dilatando el proceso", ha asegurado el ministro israelí en un mensaje publicado en su cuenta de X antes de insistir en que "el compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano debe hacerse realidad" y avisar al propio movimiento chií que "está jugando con fuego".
Te puede interesar
Apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge
Dos personas han sido detenidas, y la Policía Británica de Transporte ha informado que las autoridades antiterroristas han empezado a colaborar con la investigación. Ek secretario de Defensa, John Healey, afirma que ha sido "un incidente aislado".
Egipto ya tiene su "faraónico" museo
Un acto majestuoso, al que han acudido 39 jefes de Estado, reyes y príncipes de todo el mundo, ha inaugurado el gigantesco museo. Han hecho falta dos décadas y mil millones de dólares para la construcción del mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización. Situado a los pies de las pirámides de Giza, ocupa una superficie de 500 mil metros cuadrados. Es el doble que el museo del Louvre. Alberga en su interior 100 mil piezas, muchas de ellas nunca expuestas. Y la colección completa del tesoro de Tutankamón.
Ucrania lanza un contraataque en Pokrovsk y desmiente informaciones sobre el cerco de tropas
Sus fuerzas especiales han penetrado a bordo de varios helicópteros en las zonas de Pokrovsk que los rusos han dado por capturadas.
550 000 personas sirias han regresado a su país desde Turquía tras la caída de Al Assad
"Desde el 8 de diciembre de 2024, 550 000 de nuestros hermanos y hermanas sirias han regresado a su país de forma voluntaria, segura, honrosa y regular", ha publicado Yerlikaya en su cuenta en la red social X.
Dos nuevas personas inculpadas por el robo del Louvre cuyo botín sigue sin aparecer
La Fiscalía de París ha indicado en un comunicado que "las investigaciones prosiguen" y que ambos inculpados han sido puestos bajo arresto preventivo.
La cifra de muertos en la Franja de Gaza sigue creciendo, pese al alto al fuego
Los ataques del ejército israelí han dejado un total de cinco gazatíes muertos y nueve heridos, desde el jueves. Mientras tanto, Israel sigue bloqueando la identificación de cuerpos por parte de Palestina, imposibilitando así cumplir con el acuerdo de paz.
El Frente Polisario rechaza la resolución de la ONU, y reivindica el “derecho de autodeterminación” como condición “innegociable”
La organización saharaui asegura que la propuesta de autonomía bajo soberanía de Marruecos "legitima la ocupación marroquí".
Mohamed VI dice que Marruecos abre un "nuevo capítulo" tras el apoyo a su plan para el Sáhara Occidental
El rey de Marruecos ha realizado un llamamiento a saharauis refugiados en Tinduf que aprovechen "esta oportunidad histórica para reunirse con sus familias" y ha invitado al presidente argelino a un "diálogo sincero y fraterno"
El Consejo de Seguridad toma como base el plan marroquí para una autonomía saharaui y prorroga su misión un año más
La propuesta estadounidense, que considera el plan marroquí como "la única solución justa y duradera", ha salido adelante, con la abstención de Argelia, China y Rusia.