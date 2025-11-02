ORIENTE MEDIO
Israel mata a un líder de Hezbolá en nuevos ataques en el sur del Líbano

Además, las fuerzas israelíes han amenazado con redoblar los ataques, tras acusar a Beirut de fracasar en el desarme de la milicia chií.
Kfar Aza (Israel), 29/10/2025.- A flare fired by the Israeli army over the northern part of Gaza is seen from Kfar Aza, southern Israel, 29 October 2025. After security talks, Israeli Prime Minister Netanyahu ordered immediate, powerful strikes on Gaza. Both Israel and Hamas accuse each other of violating the ceasefire. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Ataques israelíes. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Hezbolako buruzagi bat hil du Libanoko hegoaldean egindako eraso berrietan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha matado al jefe de logística de las fuerzas de élite del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque lanzado en el sur de Líbano, sin que la organización haya confirmado su fallecimiento hasta ahora.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Ejército israelí asegura que el ataque ha dejado un total de cuatro muertos, entre ellos el responsable del aparato logístico de la Fuerza Radwan, que no identifica por nombre.

Las tropas israelíes han apuntado en el mismo mensaje que esta persona habría trabajado activamente para "reconstruir las infraestructuras terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano, desde donde estaría asimismo "promoviendo la transferencia de armas".

A pesar del alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel desde hace un año, Israel sigue atacando el sur de Líbano tras denunciar la presencia de integrantes de las milicias del partido chií libanés, en violación del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024.


El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este domingo al Gobierno libanés con multiplicar los ataques del Ejército en el sur del país tras acusar a las autoridades libanesas de haber sido incapaces de culminar el desarme de las milicias del partido Hezbolá desde el comienzo del alto el fuego hace casi exactamente un año.

Katz ha señalado directamente al presidente de Líbano, Joseph Aoun. "Está dilatando el proceso", ha asegurado el ministro israelí en un mensaje publicado en su cuenta de X antes de insistir en que "el compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano debe hacerse realidad" y avisar al propio movimiento chií que "está jugando con fuego".

