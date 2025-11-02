Israelek Hezbollahko buruzagi bat hil du Libano hegoaldean egindako erasoetan
Israelgo Armadak igande honetan iragarri duenez, Hezbollah milizia xiitako elitezko indarren logistikako burua hil du Libano hegoaldean egindako eraso batean, baina erakunde islamistak oraingoz ez du baieztatu.
X sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean, Israelgo Armadak esan du erasoan lau pertsona hil direla, horien artean Radwan Indarraren aparatu logistikoaren arduraduna.
Israelgo tropek mezu berean adierazi dutenez, horietako bat Hezbollahren "azpiegitura terroristak berreraikitzeko" lanean ari zen Libano hegoaldean, eta "armen transferentzia sustatzen" ari zen bertatik.
Hezbollahren eta Israelen artean duela urtebetetik indarrean dagoen su-etena gorabehera, Israelek Libano hegoaldean erasoak egiten jarraitzen du, Libanoko alderdi xiitako milizietako kideen presentzia salatu ondoren, 2024ko azaroan hitzartutako su-etena urratuz.
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak mehatxu egin dio Libanoko Gobernuari Armadaren erasoak ugaritu egingo direla Libanoko agintariak ez badira Hezbollah armagabetzeko gai, hori baitzen su-etenaren baldintzetako bat.
Katzek Joseph Aoun Libanoko presidentea zuzenean seinalatu du. "Prozesua luzatzen ari da", esan du Israelgo ministroak X sare sozialean duen kontuan argitaratutako mezu batean. "Libanoko Gobernuak Hezbollah desarmatzeko eta Libano hegoaldetik kanporatzeko konpromisoa egia bihurtu behar da", eta "suarekin jolasten ari" dela ohartarazi dio mugimendu xiitari.
Zure interesekoa izan daiteke
Hainbat pertsona sastatu dituzte Cambridgeko tren batean
Bi pertsona atxilotu dituzte, eta Erresuma Batuko Garraio Poliziak jakinarazi duenez, terrorismoaren aurkako agintariak ikerketan laguntzen hasi dira. John Healey Defentsa ministroak esan du "gertakari isolatu bat" izan dela.
Egiptok badu bere museo ‘faraonikoa’
Hainbat urtez atzeratu ostean, eta 20 urteko lanen ondoren, gaur zabaldu ditu ateak Egiptoko ikono kultural berriak. Mila milioi dolarreko kostua izan du, eta gainkostu eta arazo politikoak tarteko, asko atzeratu da. Azken egunotan ahoz aho dabilen Pariseko Louvre museoaren bikoitza da tamainaz, 500.000 metro kuadro ditu. Bertan aurkitu daitezkeen altxorren artean, Tutankamon faraoiaren bilduma handi bat dago. Honako museoa zibilizazio bakar bati eskainitako munduko arkeologia-konplexurik handiena da.
Ukrainak kontraerasoa egin du Pokrovsken, eta tropen inguraketari buruzko informazioa gezurtatu du
Hainbat helikopterotan sartu dira errusiarrek harrapatutzat eman dituzten Pokrovskeko guneetan.
550.000 siriar itzuli dira Turkiatik beren herrialdera, Al-Assad erori zenetik
"2024ko abenduaren 8az geroztik, 550.000 siriar bueltatu dira, beren borondatez, segurtasun osoz eta ohorea galdu gabe", argitaratu du Yerlikaya ministroak X. sare sozialean.
Hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du Gazako Zerrendan, su-etena gorabehera
Israelgo armadaren erasoek bost gazatar hil eta bederatzi zauritu dituzte, ostegunetik. Bien bitartean, Palestinaren gorpuen identifikazioa blokeatzen jarraitzen du Israelek, bake akordioan hitzartutakoan betetzea eragotziz.
Bi pertsona gehiago sartu dituzte behin-behinean kartzelan, Louvreko lapurretarekin lotura dutelakoan
Parisko Fiskaltzak ohar baten bidez adierazi duenez, "ikerketa ez da oraindik amaitu", eta bi atxilotu horiek badaezpadako kartzelaldian daude.
Fronte Polisarioak errefusatu egin du NBEren ebazpena, eta "autodeterminazio eskubidea" aldarrikatu du baldintza "negoziaezin" gisa
Mendebaldeko Sahararen nazio askapenerako mugimenduak salatu duenez, "Marokoren okupazioa legitimatu egiten du" autonomia proposamenak.
Mohamed VI .ak dio Marokok "kapitulu berri bat" ireki duela Mendebaldeko Sahararako bere planak NBEren babesa jaso ondoren
Marokoko erregeak Tindufen errefuxiatuta dauden sahararrei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko", eta Aljeriako presidenteari "elkarrizketa zintzoa eta anaiartekoa" egiteko eskatu dio.
Saharar autonomiarako Marokoren plana hartu du oinarri Segurtasun Kontseiluak, eta beste urtebetez luzatu du bere misioa
Marokoren plana "irtenbide justu eta iraunkor bakarra" dela uste du AEBko proposamenak, eta aurrera atera da, Aljeria, Txina eta Errusiaren abstentzioarekin.