Israelek Hezbollahko buruzagi bat hil du Libano hegoaldean egindako erasoetan

Gainera, Israelgo indarrek erasoak areagotzeko mehatxua egin dute, Beiruti milizia xiitaren armagabetzean porrot egin izana leporatu ostean.
Kfar Aza (Israel), 29/10/2025.- A flare fired by the Israeli army over the northern part of Gaza is seen from Kfar Aza, southern Israel, 29 October 2025. After security talks, Israeli Prime Minister Netanyahu ordered immediate, powerful strikes on Gaza. Both Israel and Hamas accuse each other of violating the ceasefire. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Israelen erasoak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak igande honetan iragarri duenez, Hezbollah milizia xiitako elitezko indarren logistikako burua hil du Libano hegoaldean egindako eraso batean, baina erakunde islamistak oraingoz ez du baieztatu.

X sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean, Israelgo Armadak esan du erasoan lau pertsona hil direla, horien artean Radwan Indarraren aparatu logistikoaren arduraduna.

Israelgo tropek mezu berean adierazi dutenez, horietako bat Hezbollahren "azpiegitura terroristak berreraikitzeko" lanean ari zen Libano hegoaldean, eta "armen transferentzia sustatzen" ari zen bertatik.

Hezbollahren eta Israelen artean duela urtebetetik indarrean dagoen su-etena gorabehera, Israelek Libano hegoaldean erasoak egiten jarraitzen du, Libanoko alderdi xiitako milizietako kideen presentzia salatu ondoren, 2024ko azaroan hitzartutako su-etena urratuz.

Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak mehatxu egin dio Libanoko Gobernuari Armadaren erasoak ugaritu egingo direla Libanoko agintariak ez badira Hezbollah armagabetzeko gai, hori baitzen su-etenaren baldintzetako bat.

Katzek Joseph Aoun Libanoko presidentea zuzenean seinalatu du. "Prozesua luzatzen ari da", esan du Israelgo ministroak X sare sozialean duen kontuan argitaratutako mezu batean. "Libanoko Gobernuak Hezbollah desarmatzeko eta Libano hegoaldetik kanporatzeko konpromisoa egia bihurtu behar da", eta "suarekin jolasten ari" dela ohartarazi dio mugimendu xiitari.

