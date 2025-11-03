Sísmo
Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Lurrikara Afganistanen
Terremoto en Afganistán. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 6,3 graduko lurrikara batek Afganistan iparraldea astindu du

Última actualización

El balance de víctimas a causa del terremoto es, por el momento, de 27 muertos y más de 700 heridos, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Terremotos Afganistán Internacional

