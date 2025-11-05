Atropello
Heridas diez personas en un supuesto atropello intencionado ocurrido en la isla de Oléron, en Francia

Heridas diez personas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en Francia
18:00 - 20:00
Lugar del atropello. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: Hamar zauritu Frantziako Oleron uhartean, ustez nahita egindako harrapaketa batean

Última actualización

Un hombre ha sido detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia. La Fiscalía de La Rochelle ha informado de que ha abierto una investigación por intento de homicidio y la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso "por el momento".

Francia Internacional

