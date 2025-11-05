Harrapaketa

Hamar zauritu Frantziako Oleron uhartean, nahita egin omen den harrapaketa batean

18:00 - 20:00

Harrapaketa gertatu den lekua. Argazkia: Reuters.

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Oleron uhartean, Frantziako mendebaldeko kostaldearen parean, hainbat pertsona "nahita" harrapatu baititu. Arroxelako Fiskaltzak jakinarazi du ikerketa abiatu duela hilketa-saiakeragatik, eta terrorismoaren aurkako fiskaltzak ez duela kasua bere gain hartu "oraingoz".

