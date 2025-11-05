Mandani gana las elecciones en Nueva York y promete "el amanecer de un día mejor para la humanidad"

Zohran Mamdani ha hecho historia en Nueva York. El demócrata, de origen ugandés e hijo de inmigrantes, ha ganado las elecciones a la alcaldía con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News. En su discurso de victoria, ante miles de seguidores, ha citado al candidato socialista Eugene V. Debs: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

Agradecido “a los taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y a sus padres “por hacerle el hombre que es hoy”, Mamdani ha reivindicado el papel de la clase trabajadora y de las nuevas generaciones, a quienes ha dedicado su triunfo. “La esperanza vive. La gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos”, ha afirmado, subrayando que “Nueva York será la luz en este momento de oscuridad política”.

El nuevo alcalde, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero, ha insistido en que será “el alcalde de todos”, incluidos judíos y musulmanes, y ha llamado a dejar atrás cualquier forma de discriminación. “Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, ha prometido.

En su discurso también ha respondido al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le había acusado de “comunista” y amenazado con recortar fondos federales si ganaba el demócrata. “Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, ha advertido entre vítores.

“Soy joven, musulmán y un socialista demócrata, y no tengo que disculparme por ello”, ha zanjado Mamdani, quien ha recordado que Nueva York “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante”.

La participación ha superado los dos millones de votantes, la cifra más alta desde 1969. Según los resultados provisionales, Mamdani ha obtenido el 50,4 % de los votos, por delante de Andrew Cuomo (41,6 %) y Curtis Sliwa (7,1 %), convirtiéndose en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892.