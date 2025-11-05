Mandani gana las elecciones en Nueva York y promete "el amanecer de un día mejor para la humanidad"
Zohran Mamdani ha hecho historia en Nueva York. El demócrata, de origen ugandés e hijo de inmigrantes, ha ganado las elecciones a la alcaldía con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News. En su discurso de victoria, ante miles de seguidores, ha citado al candidato socialista Eugene V. Debs: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.
Agradecido “a los taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y a sus padres “por hacerle el hombre que es hoy”, Mamdani ha reivindicado el papel de la clase trabajadora y de las nuevas generaciones, a quienes ha dedicado su triunfo. “La esperanza vive. La gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos”, ha afirmado, subrayando que “Nueva York será la luz en este momento de oscuridad política”.
El nuevo alcalde, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero, ha insistido en que será “el alcalde de todos”, incluidos judíos y musulmanes, y ha llamado a dejar atrás cualquier forma de discriminación. “Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, ha prometido.
En su discurso también ha respondido al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le había acusado de “comunista” y amenazado con recortar fondos federales si ganaba el demócrata. “Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, ha advertido entre vítores.
“Soy joven, musulmán y un socialista demócrata, y no tengo que disculparme por ello”, ha zanjado Mamdani, quien ha recordado que Nueva York “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante”.
La participación ha superado los dos millones de votantes, la cifra más alta desde 1969. Según los resultados provisionales, Mamdani ha obtenido el 50,4 % de los votos, por delante de Andrew Cuomo (41,6 %) y Curtis Sliwa (7,1 %), convirtiéndose en el alcalde más joven de la ciudad desde 1892.
Te puede interesar
Muere el exvicepresidente de EE. UU. Dick Cheney a los 84 años
El 'número dos' de la Administración de George W. Bush ostentó también la cartera de Defensa en Estados Unidos y se convirtió durante una época en uno de los pilares del Partido Republicano.
Zohran Mamdani, el hombre dispuesto a encarnar la regeneración progresista de Nueva York
Con 34 años, Mamdani representa la nueva ola progresista, multicultural y de izquierdas dentro del partido demócrata y llega como claro favorito a los comicios de este martes a la Alcaldía de Nueva York. Pese a no contar con un claro apoyo de los líderes de sus propias filas, cuenta con apoyo del voto juvenil, sediento de un giro a la izquierda y de políticas públicas de carácter social.
Más de 500 millones de niñas y niños viven en zonas de conflictos armados
La ONG Save the Children ha cifrado en más de 520 millones el números de menores que en 2024 vivían en zonas de conflicto. África es la región más afectada: el 32 % del total de la infancia de ese continente vive expuesta a la violencia armada. Durante 2024, una media de 78 niños y niñas fueron cada día víctimas de asesinato, secuestro, agresión sexual y mutilaciones, entre otras violaciones graves de sus derechos.
La destrucción del huracán ‘Melissa’ en Jamaica
El impacto del huracán 'Melissa', de categoría 5, en Jamaica ha causado daños devastadores y al menos 28 muertos. Las autoridades jamaicanas han calificado los daños del huracán como una catástrofe “sin precedentes”. Así ha quedado la isla tras el paso de 'Melissa'.
Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán
El balance de víctimas a causa del terremoto es, por el momento, de 27 muertos y más de 700 heridos, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.
Trump dice "no creer" que EE. UU. vaya a la guerra con Venezuela, pero elude hablar de planes
"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", ha dicho en el Air Force One, criticando el cuestionamiento. "Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", afirmó, tras lo que retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela "envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas".
Maldivas prohíbe fumar a los nacidos a partir de 2007, convirtiéndose en el primer país en tomar una decisión así
La prohibición es un caso pionero en el mundo y tiene como objetivo "erradicar hábitos no saludables y construir una generación saludable", según ha explicado el presidente.
Hamás entrega tres cuerpos más a Israel
Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja de Gaza 225 cadáveres gazatíes, muchos de ellos con signos de abusos y de torturas.
La policía no ve indicios de que el apuñalamiento en un tren británico sea un ataque terrorista
Los dos detenidos por el apuñalamiento son británicos y "nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha dicho hoy en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless. Dos de los diez heridos permanecen en estado crítico "con peligro de muerte".