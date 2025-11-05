Será noticia: Victoria de Zohran Mamdani en Nueva York, sentencia del caso del masajista de San Sebastián y Premio Periodistas Vascos a Dani Álvarez

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 5 de noviembre de 2025:

- Victoria de Zohran Mamdani en Nueva York: El demócrata, de origen ugandés e hijo de inmigrantes, Zohran Mamdani, ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News. En su discurso de victoria, ante miles de seguidores, ha citado al candidato socialista Eugene V. Debs: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”. "Nueva York será la luz en este momento de oscuridad política”, ha subrayado.

- Sentencia por el caso del masajista de San Sebastián: El fallo de la sentencia por el caso del masajista de San Sebastián se dará a conocer este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa. Está previsto que a las 09.45 horas se celebre una audiencia pública para la lectura del fallo de la sentencia de este procedimiento, según han informado fuentes judiciales.

- Premio Periodistas Vascos a Dani Álvarez: Gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2025 a las 19:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao. El periodista y presentador de EiTB, Daniel Álvarez, ha resultado ganador del premio en la categoría «Premio Periodistas Vascos.