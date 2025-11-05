PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Victoria de Zohran Mamdani en Nueva York, sentencia del caso del masajista de San Sebastián y Premio Periodistas Vascos a Dani Álvarez

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
NEW YORK (United States), 05/11/2025.- Mayor-elect of New York City Zohran Mamdani (L) and his spouse Rama Duwaji (R) wave to the crowd during an election night party hosted by the Democratic nominee in the Brooklyn borough of New York, USA, 04 November 2025. Mamdani has defeated Andrew Cuomo to win the New York mayoral election. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Zohran Mamdani. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Zohran Mamdaniren garaipena New Yorken, Donostiako masajistaren aurkako epaia eta Dani Alvarezek Euskal Kazetarien Saria jasoko du
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 5 de noviembre de 2025:

Victoria de Zohran Mamdani en Nueva York: El demócrata, de origen ugandés e hijo de inmigrantes, Zohran Mamdani, ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones de AP, CNN y NBC News. En su discurso de victoria, ante miles de seguidores, ha citado al candidato socialista Eugene V. Debs: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”. "Nueva York será la luz en este momento de oscuridad política”, ha subrayado. 

- Sentencia por el caso del masajista de San Sebastián: El fallo de la sentencia por el caso del masajista de San Sebastián se dará a conocer este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa. Está previsto que a las 09.45 horas se celebre una audiencia pública para la lectura del fallo de la sentencia de este procedimiento, según han informado fuentes judiciales.

Premio Periodistas Vascos a Dani Álvarez: Gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2025 a las 19:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao. El periodista y presentador de EiTB, Daniel Álvarez, ha resultado ganador del premio en la categoría «Premio Periodistas Vascos. 

 

Elecciones Estados Unidos Donald Trump Nueva York UPV-EHU Gobierno Vasco Imanol Pradales Juicios Abusos sexuales Donostia-San Sebastián Internacional

Te puede interesar

NEW YORK (United States), 27/10/2025.- Democratic nominee for the mayor of New York City Zohran Mamdani (C) speaks during the 'New York Is Not For Sale' rally at Forest Hills Stadium in the Queens borough of New York, New York, USA, 26 October 2025. The event, hosted by Democratic frontrunner in the New York City mayoral race Zohran Mamdani, will feature Senator Bernie Sanders and US Representative Alexandria Ocasio-Cortez, ahead of Election Day for New York City mayor on 04 November. (Alejandría, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Zohran Mamdani, el hombre dispuesto a encarnar la regeneración progresista de Nueva York

Con 34 años, Mamdani representa la nueva ola progresista, multicultural y de izquierdas dentro del partido demócrata y llega como claro favorito a los comicios de este martes a la Alcaldía de Nueva York. Pese a no contar con un claro apoyo de los líderes de sus propias filas, cuenta con apoyo del voto juvenil, sediento de un giro a la izquierda y de políticas públicas de carácter social.
MADRID, 04/11/2025.- Con tan solo un año y medio, Manal (c, abajo) recogió lo que creía que era un juguete frente a su casa en Taiz, en Yemen. Era un artefacto explosivo sin detonar. La explosión le destrozó la manita. Su padre, Mousa (d), recuerda: «Pensábamos que había muerto». En el hospital, Manal necesitaba una cirugía urgente, pero la familia no podía costearla. Save the Children intervino y apoyó a Manal durante dos cirugías que le salvaron parte de la mano. La cantidad de niños que viven expuestos a la violencia en zonas de conflictos armados supuso en 2024 una cifra récord de 520 millones de menores, cifra que por tercer año consecutivo marca un récord histórico, según el informe que desvela este martes la ONG Save the Children. EFE/Save the Children/Al-Baraa Mansoor SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Más de 500 millones de niñas y niños viven en zonas de conflictos armados

La ONG Save the Children ha cifrado en más de 520 millones el números de menores que en 2024 vivían en zonas de conflicto. África es la región más afectada: el 32 % del total de la infancia de ese continente vive expuesta a la violencia armada. Durante 2024, una media de 78 niños y niñas fueron cada día víctimas de asesinato, secuestro, agresión sexual y mutilaciones, entre otras violaciones graves de sus derechos.

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Trump dice "no creer" que EE. UU. vaya a la guerra con Venezuela, pero elude hablar de planes

"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", ha dicho en el Air Force One, criticando el cuestionamiento. "Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", afirmó, tras lo que retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela "envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas".
Cargar más
Publicidad
X