Albiste izango dira: Zohran Mamdaniren garaipena New Yorken, Donostiako masajistaren aurkako epaia eta Dani Alvarezek Euskal Kazetarien Saria jasoko du

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

NEW YORK (United States), 05/11/2025.- Mayor-elect of New York City Zohran Mamdani (L) and his spouse Rama Duwaji (R) wave to the crowd during an election night party hosted by the Democratic nominee in the Brooklyn borough of New York, USA, 04 November 2025. Mamdani has defeated Andrew Cuomo to win the New York mayoral election. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Zohran Mamdani. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 5ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Zohran Mamdaniren garaipena New Yorken: Zohran Mamdani demokratak —ugandar jatorrikoa eta etorkinen semea— New Yorkeko alkatetzarako hauteskundeak irabazi ditu botoen % 50,4rekin. Garaipenaren hitzaldian, milaka jarraitzaileren aurrean, Eugene V. Debs hautagai sozialista aipatu du: "Gizadiarentzat hobea den egun baten egunsentia ikus dezaket". 

- Donostiako masajistaren aurkako epaia: Gipuzkoako Auzitegiak Donostiako masajistaren aurkako epaia ezagutaraziko du, 09:45etatik aurrera. Irailean egindako epaiketan sexu erasoen akusazio guztiak ukatu zituen Donostiako masajistak. 

- Dani Alvarez, Euskal Kazetarien Saria: Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak 2025eko Euskal Kazetaritza Sariak banatuko ditu, 19:00etan, Bilbon, BBK Salan. Euskal Kazetarien Saria sailean Dani Alvarez EITBko kazetari eta aurkezlea saritu dute. 

 

Trumpek esan du ez duela uste AEBk Venezuelaren kontrako gerrarik egingo duenik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi izan

"Zer erantzun diezaioket horrelako galdera bati? Ba al dago Venezuelan eraso bat egiteko planik? Nork esango luke hori? Halakorik balego, esan egingo nizukeela uste duzue, zintzoki? Bai, planak ditugu. Oso plan sekretuak ditugu", esan du 'Air Force One' hegazkinean. "Begira, ikusiko dugu Venezuelarekin zer gertatzen den", adierazi zuen, eta Venezuelako Gobernuak "milaka pertsona bidali zituen kartzeletatik, erakunde mentaletatik eta mendekotasun zentroetatik".

