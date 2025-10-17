2025eko Euskal Kazetaritza Sariak
Dani Alvarezek eskuratu du Euskal Kazetarien Saria

2025eko Euskal Kazetaritza Sariak azaroaren 5ean banatuko dituzte, 19:00etan, Bilbon, Kale Nagusiko BBK Salan.

Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak 2025eko Euskal Kazetaritza Sarien berri eman dute, eta pertsona eta erakunde hauek saritu dituzte aurten: Daniel Alvarez (Euskal Kazetarien Saria), Almudena Ariza (Adierazpen Askatasunaren Joss María Portell saria), Manuel Alvarez (Ibilbide Profesionalaren golardoa), Gorka Lejarcegi (Fotokazetaritzako Juantxu Rodríguez saria), Durangoko Azoka (Pertsonaia edo Erakunde Soziala), 5W (Kazetaritza Digitalaren Saria) eta Natura Bizia dokumentala (Ingurumen Komunikazioaren Saria).

Euskal Kazetarien Sariak "Euskadin edo Euskaditik kanpo egindako lanagatik gure lanbidean eredu eta harrotasun diren profesionalak" aintzatestea du helburu.

Coruñan jaio zen arren, EHUn egin zituen Kazetaritza ikasketak Dani Alvarezek, eta Euskal Irrati Telebistan garatu du bere ibilbide profesionala. 2000. urtean  sartu zen Radio Euskadin, bekadun gisa, eta bertako albistegietako zuzendari izatera iritsi zen.

Aurreko edizioetan, kazetari hauek lortu dute aipatu saria: Manu Leguineche (2007), Sarita Estevez (2009), Iñaki Gabilondo (2011), Mikel Ayestaran (2015), Jon Sistiaga (2016), Ane Irazabal (2017), Cesar Coca (2018), Olatz Arrieta (2019), Zigor Aldama (2020), Begoña del Teso (2021), Luis Rodriguez Aizpeolea (2022), Silvia Intxaurrondo (2023) eta Aintzane Bolinaga (2024).

Sariak azaroaren 5ean banatuko dituzte, 19:00etan, Bilbon, Kale Nagusiko BBK Salan.

Kazetaritza Bilbo Gizartea

