Dani Álvarez, galardonado con el Premio Periodistas Vascos

La Asociación Vasca de Periodistas (Euskal Kazetarien Elkartea) y el Colegio Vasco de Periodistas (Kazetarien Euskal Elkargoa) han dado a conocer los Premios Periodismo Vasco 2025, que han recaído este año en los siguientes profesionales, personas e instituciones:

Daniel Álvarez, en la categoría «Premio Periodistas Vascos»; Almudena Ariza, Premio José María Portell a la Libertad de Expresión; Manuel Álvarez, en reconocimiento a su Trayectoria Profesional; Gorka Lejarcegi, Premio Juantxu Rodríguez de fotoperiodismo; Durangoko Azoka, en el apartado de Personaje o Institución Social; 5W, Premio de Periodismo Digital y el documental Natura Bizia, Premio de Comunicación Medioambiental.

El periodista y presentador de EiTB, Daniel Álvarez López ha resultado ganador del premio en esta categoría, cuyo objetivo es reconocer a profesionales de la información que, por la proyección de su trabajo, en Euskadi o fuera de ella, "sea ejemplo y orgullo para nuestra profesión".

Aunque nació en A Coruña, Dani Álvarez es Licenciado en Periodismo por la UPV/EHU y ha desarrollado su carrera profesional en la radio y la televisión pública vasca. En el año 2000 entró como becario en Radio Euskadi, de la que llegó a ser director de sus espacios informativos. Actualmente edita y presenta la segunda edición del Teleberri en ETB2.

El premio ha recaido en ediciones anteriores en Manu Leguineche (2007); Sarita Estévez (2009); Iñaki Gabilondo (2011); Mikel Ayestaran (2015); Jon Sistiaga (2016); Ane Irazabal (2017); César Coca (2018); Olatz Arrieta (2019); Zigor Aldama (2020); Begoña del Teso (2021); Luis Rodríguez Aizpeolea (2022), Silvia Intxaurrondo (2023) y Aintzane Bolinaga (2024).

La gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2025 se celebrará el próximo 5 de noviembre a las 19:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao.