Donostiako masajistak ukatu egin ditu sexu-erasoen akusazioak

Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urteko kartzela-zigorra eskatu dute akusatuarentzat.
SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
Epaiketaren lehen eguna. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute Donostiako masajistarentzat, 13, 14 eta 15 urteko hiru adingaberi sexu-erasoa egotzita. Akusatuak, ordea, errugabea dela aldarrikatu du, eta nerabeek beraiek eskatu zizkiotela masajeak azaldu du.

2021ean gertatutako gertaerengatik Gipuzkoako Auzitegian egiten ari diren epaiketaren laugarren jardunaldian, Ministerio Publikoak eta biktimen abokatuek behin betiko ondorioak aurkeztu dituzte. Defentsak, berriz, akusatuaren absoluzio osoa eskatu du.

Epaiketa ostegunean amaitzea aurreikusita bazegoen ere, lekuko bat ez agertzeagatik, auzitegiak beste saio bat egitea erabaki du alderdien txostenak jasotzeko. Saio hori ostiral honetan izango da.

Masajistaren deklarazioa

Akusatuaren deklarazioak hartu du gaurko saioaren zatirik handiena. Onartu du hiru nerabeei masajeak eman zizkiela, baina modu “natural eta normalean”, inolako sexu-erasorik egin gabe. Gurasorik edo bestelako heldurik gabe aritu zela ere onartu du, baina azaldu du nerabeak ez zeudela inoiz bakarrik, binaka joaten baitziren.

Masajeak nerabeek eskatu zizkiotela esan du, eta “mesede gisa” egin zizkiela. Horrez gain, ukatu egin du jostailu sexual bat erosi izana, eta hori bere emazteak egin zuela ziurtatu du. Sare sozialen eta mezularitza-aplikazioen bidez biktimekin izandako elkarrizketak ere ukatu ditu, bere semearekin nahastu zitezkeela iradokiz, une batean bien telefono-txartelak mugikor berean izan zituelako.

Atxilotu zutenean ez zuela egoera hori azaldu aitortu du, semea babesteko asmoz. Elkarrizketen edukiari buruz, adierazi du batzuk “gainetik” baino ez zituela ikusi eta ez zela xehetasunez ohartu epaiketa hasi arte. Bi mezu berak idatzi izana baino ez du onartu, biktima baten amari masaje-saio bat eskaintzeko, sare sozialetan egindako zozketa baten harira.

Psikologoen balorazioa

Epaiketan, justizia-administrazioko talde psikosozialeko bi psikologok ere parte hartu dute, eta biktimen egoerari buruzko peritu-txostena aurkeztu dute. Haien esanetan, biktimetako batek soilik erakutsi ditu ondorio psikologikoak, eta horiek ez dira “oso esanguratsuak”.

Hala ere, argitu dute beste bi adingabeetan ez direla antsietatearen, depresioaren edo trauma osteko sintomak agertu, baina horrek ez duela baztertzen halako ondorioak epe ertain edo luzera ager daitezkeenik. Gogoratu dute, gainera, badaudela pertsona “oso erresilienteak” diren kasuak, eta, indarkeria egoera larriak bizi izan arren, ez zaiela sintomatologia nabarmenik agertzen.

Donostia Sexu erasoak Indarkeria matxista Gizartea

