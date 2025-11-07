Líderes europeos defienden el multilateralismo en COP30: "El impacto de nuestras decisiones se sentirá en todo el mundo"

El canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Principe Guillermo han defendido el multilateralismo en distintas intervenciones desde la Cumbre de Líderes de la COP30, que se celebra desde este jueves en Belém (Brasil), una cumpre que oficialmente empezará el próximo lunes.

Merz ha reafirmado hoy viernes los objetivos climáticos de Alemania y la Unión Europea (UE), pero también ha pedido un "esfuerzo global" para luchar contra el cambio climático, según ha informado DPA. Así, ha señalado cómo los países que tienen altos niveles de emisiones y economías fuertes --como China y los países del Golfo-- deberían contribuir a la financiación de las naciones más pobres.

Por su parte, el Príncipe Guillermo recordó este jueves que el cambio climático "no es una amenaza lejana”, a los que añadió que “debemos preguntarnos qué legado deseamos dejar ya que el impacto de nuestras decisiones se sentirá en todo el mundo”.

Para Von der Leyen, ésta tiene que ser la Cumbre que mantenga "al alcance" de la comunidad internacional el objetivo de no superar los 1,5 ºC de calentamiento global. "Europa mantiene el rumbo. Y ofrecemos nuestro apoyo a nuestros socios para que hagan lo mismo. Porque el mundo entero debería beneficiarse de la transición hacia una energía limpia", ha destacado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la Cumbre, ha denunciado este viernes a los grandes bancos por subsidiar al sector petrolero y ha demandado un plan para superar la dependencia de los combustibles fósiles.

Lula también ha mencionado la guerra de Ucrania como causante de la reapertura de minas de carbón y ha criticado que gastar en armas en lugar de gastar en la lucha contra el calentamiento global, supone, a su juicio, "pavimentar el camino para el apocalipsis climático".

En su opinión, la Tierra ya no soporta un modelo de desarrollo basado en el "uso intensivo de los combustibles fósiles", y ha recordado que “desde la adopción del Acuerdo de París, la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética global ha disminuido apenas del 83 % al 80 %”.



