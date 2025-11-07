Europako liderrek multilateralismoaren alde egin dute COP30en: "Gure erabakien eragina mundu osoan sentituko da"
Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidenteak salatu du banku handiek petrolio sektorea diruz laguntzen dutela eta Ukrainako gerrak erregai fosilen ustiaketa sustatu diuela.
Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak, Ursula Von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta Gillermo Printzeak multilateralismoa defendatu dute COP30eko liderren goi-bileran egin dituzten hitzartzeetan. Goi-bilera hori Belemen (Brasil) ari dira egiten ostegunetik, ofizialki datorren astelehenean hasiko den arren.
Merzek Alemaniaren eta Europar Batasunaren (EB) helburu klimatikoak berretsi ditu gaur, ostirala, baina klima aldaketaren aurka borrokatzeko "ahalegin globala" ere eskatu du. Hala, adierazi du emisio maila handiak eta ekonomia indartsuak dituzten herrialdeek -Txinak eta Goldoko herrialdeek- nazio pobreenak finantzatzen lagundu beharko luketela.
Bestalde, Guillermo printzeak ostegunean gogorarazi zuenez "klima aldaketa ez da urruneko mehatxua", eta gaineratu zuenez “geure buruari galdetu behar diogu zer ondare utzi nahi dugun, gure erabakien eragina mundu osoan sentituko baita”.
Von der Leyenen ustez, Goi-bilera hau izan behar da berotze globalaren 1,5 ºC-ko muga ez gainditzeko helburua nazioarteko komunitatearen "eskura" mantenduko duena. "Europak norabideari eusten dio. Eta gure bazkideei gure babesa eskaintzen diegu gauza bera egin dezaten. Mundu osoak energia garbi baterako trantsizioaz baliatu beharko luke", nabarmendu du.
Luiz Inacio Lula da Silva goi-bileraren anfitrioi den Brasilgo presidenteak, banku handiak salatu ditu ostiral honetan, petrolio-sektorea diruz laguntzeagatik, eta erregai fosilekiko mendekotasuna gainditzeko plan bat eskatu du.
Ukrainako gerra ere aipatu du Lula, eta nabarmendu duikatz meategiak berriro irekitzea eragin duela gerrak. Kritikatu du, halaber, beroketa globalaren aurkako borrokan gastatu beharrean armetan gastatzeak, bere ustez, "apokalipsi klimatikorari bidea zolatzea" dakarrela.
Bere ustez, Lurrak jada ez du jasaten "erregai fosilen erabilera intentsiboan" oinarritutako garapen eredu bat, eta gogorarazi duenez, “Parisko Akordioa hartu zenetik, erregai fosilek energia matrize globalean duten parte hartzea % 83tik % 80ra baino ez da jaitsi”.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek Hungarian bildu nahi du Putinekin, Orbanekin egon ostean esan duenez
Bestalde, Zelenskik esan du ez dakiela Trumpek zer esan nahi duen gatazkari amaiera emateko "urrats nabarmenak" ematen ari direla esaten duenean.
Teslaren akziodunek mila milioi dolar ordainduko dizkiote Muski. Baina, zenbat da hori?
Dirutza horrek marka guztiak hautsi ditu, eta Tesla enpresaren kontrola emango dio Muski.
Lau pertsona atxilotu dituzte Parisen, Israelgo Orkestra Filarmonikoaren kontzertu batean izandako istiluengatik
Lau pertsona atxilotu dituzte ostegun gauean Parisen, Israelgo Orkestra Filarmonikoaren kontzertu batean. Etenak, ikusleen arteko liskarrak eta bengala jaurtiketa izan dira auditoriumean.
Louvreko presidenteak artelan gehiago erosteko bere erabakia defendatu du
Laurence Des Cars Louvre museoko presidenteak adierazi duenez, Frantziako Kontu Auzitegia oker dago. Aste honetan argitaratutako txosten batean, segurtasunaren gainetik obrak erosteari lehentasuna ematea aurpegiratu dio museoari.
Pasaportean genero identitatea ezabatzea babestu du AEBko Auzitegi Gorenak
Horrela, aurrerantzean generoari dagokion laukian "X" hautatzeko aukera kendu eta jaiotzean esleitutako sexua markatu beharko da.
Frantziako Kontu Auzitegiak ebatzi du Louvrek nahiago izan duela artelanak erosi segurtasunean inbertitu baino
Louvre museoak erantzun du Kontu Auzitegiak ez dituela ezagutzen segurtasun arloan egindako ahaleginak. "Munduko museorik handiena eta bisitatuena denaren gaineko analisiak orekatua izateko epe luzekoa izan behar du", gaineratu du.
Belémek 57 lider batuko ditu multilateralismoaren krisian dagoen giroari buruz eztabaidatzeko
Ostegun eta ostiral honetan, munduko ordezkari nagusiek COP30 izango denaren bidea markatuko dute.
Hamar zauritu Frantziako Oleron uhartean, nahita egin omen den harrapaketa batean
Gizon bat atxilotu dute Oleron uhartean, Frantziako mendebaldeko kostaldearen parean, hainbat pertsona "nahita" harrapatu baititu. Arroxelako Fiskaltzak jakinarazi du ikerketa abiatu duela hilketa-saiakeragatik, eta terrorismoaren aurkako fiskaltzak ez duela kasua bere gain hartu "oraingoz".
Putinek proba nuklearrei berrekiteko aukera aztertzeko eskatu die gobernukideei
Donald Trumpek arma nuklearrekin probak egiteko aukera planteatu ostean iritsi da iragarpena. Errusiako presidenteak esan du bere herrialdeak zorrotz betetzen duela proba horiek ez egiteko politika, "beste herrialdeek gauza bera egiten duten bitartean".