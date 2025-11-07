COP 30
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europako liderrek multilateralismoaren alde egin dute COP30en: "Gure erabakien eragina mundu osoan sentituko da"

Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidenteak salatu du banku handiek petrolio sektorea diruz laguntzen dutela eta Ukrainako gerrak erregai fosilen ustiaketa sustatu diuela.

AME5931. BELÉM (BRASIL), 06/11/2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla durante el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) en la cumbre de líderes de la COP30 este jueves, en Belém (Brasil). Lula da Silva lanzó, en la primera jornada de la cumbre líderes de la COP30, un fondo internacional que busca transformar la conservación de los bosques en una estrategia financiera global. EFE/ André Coelho
COP 30. EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak, Ursula Von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta Gillermo Printzeak multilateralismoa defendatu dute COP30eko liderren goi-bileran egin dituzten hitzartzeetan. Goi-bilera hori Belemen (Brasil) ari dira egiten ostegunetik, ofizialki datorren astelehenean hasiko den arren.

Merzek Alemaniaren eta Europar Batasunaren (EB) helburu klimatikoak berretsi ditu gaur, ostirala, baina klima aldaketaren aurka borrokatzeko "ahalegin globala" ere eskatu du. Hala, adierazi du emisio maila handiak eta ekonomia indartsuak dituzten herrialdeek -Txinak eta Goldoko herrialdeek- nazio pobreenak finantzatzen lagundu beharko luketela.

Bestalde, Guillermo printzeak ostegunean gogorarazi zuenez "klima aldaketa ez da urruneko mehatxua", eta gaineratu zuenez “geure buruari galdetu behar diogu zer ondare utzi nahi dugun, gure erabakien eragina mundu osoan sentituko baita”.

Von der Leyenen ustez, Goi-bilera hau izan behar da berotze globalaren 1,5 ºC-ko muga ez gainditzeko helburua nazioarteko komunitatearen "eskura" mantenduko duena. "Europak norabideari eusten dio. Eta gure bazkideei gure babesa eskaintzen diegu gauza bera egin dezaten. Mundu osoak energia garbi baterako trantsizioaz baliatu beharko luke", nabarmendu du.

Luiz Inacio Lula da Silva goi-bileraren anfitrioi den Brasilgo presidenteak, banku handiak salatu ditu ostiral honetan, petrolio-sektorea diruz laguntzeagatik, eta erregai fosilekiko mendekotasuna gainditzeko plan bat eskatu du.

Ukrainako gerra ere aipatu du Lula, eta nabarmendu duikatz meategiak berriro irekitzea eragin duela gerrak. Kritikatu du, halaber, beroketa globalaren aurkako borrokan gastatu beharrean armetan gastatzeak, bere ustez, "apokalipsi klimatikorari bidea zolatzea" dakarrela.

Bere ustez, Lurrak jada ez du jasaten "erregai fosilen erabilera intentsiboan" oinarritutako garapen eredu bat, eta gogorarazi duenez, “Parisko Akordioa hartu zenetik, erregai fosilek energia matrize globalean duten parte hartzea % 83tik % 80ra baino ez da jaitsi”.

Ingurumena Brasil Europar Batasuna Petrolio Energia berriztagarriak Energia Kutsadura Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X