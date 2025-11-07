Los accionistas de Tesla pagarán un billón de dólares a Musk. ¿A qué equivale esa cantidad?

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta.

Pero, ¿a qué equivale un billón de dólares?

- En mayo de 2025, el Plan de Trump para Defensa, divulgado por la Casa Blanca, que suponía un aumento del 13 % en el presupuesto del Departamento de Defensa, ascendía a 1,01 billones de dólares.

- Muchos países de la UE no llegan al billón de dólares en su Producto Interior Bruto anual, según el dato del 2024 del Banco Mundial.

- El PIB español es de 1,72 billones y las cifras más cercanas, por encima es la de Países Bajos (1,27 billones) y por debajo el de Polonia (914.000 millones).

- Un billón de dólares es la cantidad de gastos que había que recortar en Estados Unidos, según afirmó el presidente de EE. UU. Donald Trump.

- La deuda pública bruta de España en 2024 se sitúa aproximadamente 1,753,5 billones de dólares.

- En septiembre de 2025, se publicó el valor de las reservas de oro del Tesoro de Estados Unidos, que superaron el 29 de septiembre el billón de dólares.

- Un misil Tomahawk, que Ucrania quiere comprar a Estados Unidos para contrarrestar el alcance de los misiles rusos, 2 millones de dólares. Se podrían comprar entonces 500.000 misiles.

- A nivel mundial, el gasto en investigación y desarrollo (I+D) ascendió a 2,8 billones de dólares en 2023.

- El mercado mundial de viajes por internet superará el billón de dólares en 2030.

- El presupuesto de la UE para 2025 aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo fue en torno a los 199.400 millones de euros. Harían falta más de 5 años para igualarlo.

- En 2023, la Unión Europea en su conjunto (instituciones y Estados miembros) destinaron en Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA), unos 95.900 millones de euros. Serían necesarios más de diez años para alcanzarlo.

- El presupuesto solicitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para 2024 es de 21.000 millones de francos suizos, aproximadamente 23.290 millones de dólares. No se alcanza el billón ni en 47 años.

- ACNUR estima que sus necesidades de financiación para 2025 son de 10.600 millones de dólares. Se tardarían 94 años en alcanzar la cifra.

- La remodelación del estadio Santiago Bernabéu le costó al Real Madridd 1.828,5 millones de euros (2.112,73 millones de dólares). Se podrían construir más de 470 estadios.