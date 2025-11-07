Teslaren akziodunek bilioi bat dolar ordainduko diote Muski. Zeren baliokide da kopuru hori?
Marka guztiak hautsi dituen kopurua da, eta Musk planetako lehen bilioidunean bihurtu da.
Teslako akziodunen batzarrak onartu du Elon Musk konpainiako kontseilari delegatuari 1.000.000.000.000 dolarreko (bilioi bat) kopuru errekorra ordaintzea akzioetan. Horrela, Muskek auto elektrikoen fabrikatzailea kontrolatuko du eta munduko lehen bilioiduna izango da.
Baina, zeren baliokide da bilioi bat dolar?
- 2025eko maiatzean, Etxe Zuriak Trumpen Defentsarako Plana eman zuen ezagutzera. 1,01 bilioi dolarrekoa zen, eta Defentsa Departamentuaren aurrekontuaren % 13ko hazkundea suposatzen zuen.
- EBko herrialde askoren urteko Barne Produktu Gordina ez da bilioi bat dolarrera iristen, Munduko Bankuaren 2024ko datuen arabera.
- Espainiako BPGa 1,72 bilioikoa da. Gehien gerturatzen zaizkion herrialdeak ondorengoak dira: Herbehereeak (1,27 bilioi) eta Polonia (914.000 milioi).
- Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, AEBk murriztu beharreko gastuen kopurua bilioi bat dolarrekoa da.
- Espainiaren 2024ko zor publiko gordina 1,753,5 bilioi dolar ingurukoa da.
- 2025eko irailean, Estatu Batuetako Altxorraren urrezko erreserben balioa argitaratu zen. Irailaren 29an bilioi bat dolar gainditu zuen.
- Ukrainak Ameriketako Estatu Batuei erosi nahi dien bezalako Tomahawk misil batek 2 milioi dolar balio du. Bilioi bat dolarrekin 500.000 misil erosi ahalko lirateke.
- Mundu mailan, ikerketa eta garapeneko gastua (I+G) 2,8 bilioi dolarrekoa izan zen 2023an.
- Internet bidezko bidaien munduko merkatuak bilioi bat dolar gaindituko ditu 2030ean.
- Europako Parlamentuak eta Kontseiluak onartutako 2025erako EBren aurrekontua 199.400 milioi euro ingurukoa izan zen. Bost urte baino gehiago beharko lirateke berdintzeko.
- 2023an, Europar Batasunak, oro har (erakundeak eta estatu kideak), 95.900 milioi euro bideratu zituen Garapenerako Laguntza Ofizialerako (ODA). Hamar urte baino gehiago beharko lirateke hori lortzeko.
- Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak 2024rako eskatutako aurrekontua 21.000 milioi franko suitzarrekoa da, 23.290 milioi dolar inguru.
- ACNURek uste du 2025erako 10.600 milioi dolarreko finantzaketa-beharrak dituela. 94 urte beharko lirateke kopuru horretara iristeko.
- Santiago Bernabeu futbol-zelaia birmoldatzea 1.828,5 milioi euro (2.112,73 milioi dolar) kostatu zitzaion Real Madrili. 470 estadio eraiki ahalko lirateke.
