Trump se reúne con Orbán para discutir sobre el petróleo ruso y la cooperación económica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido en la Casa Blanca con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para abordar la dependencia del petróleo ruso de Hungríay explorar posibles acuerdos económicos entre ambos países.
Se trata del primer encuentro bilateral desde el regreso de Trump al poder en enero, y se enmarca en los esfuerzos del mandatario estadounidense por reducir el uso de energía rusa en Europa como una estrategia para debilitar el financiamiento de Moscú en la guerra en Ucrania.
Hungría, sin embargo, ha mantenido una fuerte dependencia de la energía rusa desde el inicio del conflicto en 2022, lo que ha generado críticas dentro de la Unión Europea y la OTAN. Orbán busca exenciones a las sanciones energéticas impuestas por Estados Unidos y promover una eventual reunión entre Washington y Moscú.
La relación entre Trump y Orbán se ha consolidado con el tiempo, aunque existen tensiones derivadas de la cercanía del gobierno húngaro con China. Aun así, el vínculo se fortaleció recientemente cuando Estados Unidos restableció a Hungría en su programa de exención de visados, un gesto que refuerza los lazos bilaterales.
Hungría depende en gran medida de la energía rusa: en 2024, el 74 % de su gas y el 86 % de su petróleo provinieron de Rusia, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI advirtió que un corte total del suministro ruso podría reducir el PIB húngaro más del 4 %, mientras que la agencia S&P alertó que la economía del país sigue siendo vulnerable ante un posible shock energético, a pesar de los intentos por diversificar sus fuentes con gas de Azerbaiyán y Catar.
En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que desconoce de que está hablando Trump, cuando habla de "avances significativos" para poner fin al conflicto. En ese sentido, ha manifestado su confianza en que Trump finalmente dará el visto bueno a la entrega de misiles Tomahawk. "Este tema está ya sobre la mesa. Es solo cuestión de tiempo", ha advertido.
"El objetivo del enemigo es ocupar Pokrovsk lo antes posible", ha dicho Zelenski, y ha añadido que unos 314 soldados rusos han logrado romper el cerco ucraniano y entrar en la ciudad.
Te puede interesar
Los accionistas de Tesla pagarán mil millone de dólares a Musk. ¿A qué equivale esa cantidad?
Se trata de una crifra récord y permitirá a Elon Musk controlar Tesla.
Cuatro detenidos por graves incidentes en un concierto de la Filarmónica israelí en París
Cuatro personas han sido detenidas en París durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel. En el auditorio se han vivido momentos tensos con interrupciones, enfrentamientos entre espectadores y lanzamientos de bengalas.
La presidenta del Louvre defiende su decisión de apostar por la adquisición de obras
Laurence des Cars ha manifestado que el Tribunal de Cuentas de Francia, que criticó duramente haber dado prioridad a la ampliación de los fondos sobre la seguridad, se equivoca.
El Supremo de EE. UU. permite a Trump borrar la identidad de género de los pasaportes
Con esta medida ahora autorizada, se elimina la opción de seleccionar "X" en el género y exige a los titulares de pasaportes que marquen el sexo que se les asignó al nacer, lo que impide que las personas transgénero lo hagan coincidir con su identidad de género.
El Tribunal de Cuentas de Francia apunta que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad
El propio museo ha reaccionado a este informe asegurando que el Tribunal de Cuentas "desconoce" los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. "La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo", ha indicado.
Belém reúne a 57 líderes para debatir sobre el clima en plena crisis del multilateralismo
Durante este jueves y viernes, los máximos representantes mundiales marcarán el paso de lo que será la COP30.
Heridas diez personas en un supuesto atropello intencionado ocurrido en la isla de Oléron, en Francia
Un hombre ha sido detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia. La Fiscalía de La Rochelle ha informado de que ha abierto una investigación por intento de homicidio y la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso "por el momento".
Putin pide estudios sobre la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares
El anuncio ha llegado después de que Donald Trump se planteara la posibilidad de realizar pruebas con armas nucleares. El presidente ruso asegura que su país cumple estrictamente con la política de no realizar estos ensayos, "mientras otras pontencias hagan lo mismo".
Los países de la UE acuerdan recortar un 90 % las emisiones de CO2 en 2040, pero con flexibilidad
Los ministros de los países de la UE han aprobado este objetivo vinculante que permitiría a los países comprar créditos de carbono extranjeros para cubrir hasta un 5 % de la meta de reducción de emisiones. La postura común acordada entre los países llega a pocas horas del comienzo de la cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).