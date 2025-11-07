Trump se reúne con Orbán para discutir sobre el petróleo ruso y la cooperación económica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido en la Casa Blanca con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para abordar la dependencia del petróleo ruso de Hungríay explorar posibles acuerdos económicos entre ambos países.

Se trata del primer encuentro bilateral desde el regreso de Trump al poder en enero, y se enmarca en los esfuerzos del mandatario estadounidense por reducir el uso de energía rusa en Europa como una estrategia para debilitar el financiamiento de Moscú en la guerra en Ucrania.

Hungría, sin embargo, ha mantenido una fuerte dependencia de la energía rusa desde el inicio del conflicto en 2022, lo que ha generado críticas dentro de la Unión Europea y la OTAN. Orbán busca exenciones a las sanciones energéticas impuestas por Estados Unidos y promover una eventual reunión entre Washington y Moscú.

La relación entre Trump y Orbán se ha consolidado con el tiempo, aunque existen tensiones derivadas de la cercanía del gobierno húngaro con China. Aun así, el vínculo se fortaleció recientemente cuando Estados Unidos restableció a Hungría en su programa de exención de visados, un gesto que refuerza los lazos bilaterales.

Hungría depende en gran medida de la energía rusa: en 2024, el 74 % de su gas y el 86 % de su petróleo provinieron de Rusia, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI advirtió que un corte total del suministro ruso podría reducir el PIB húngaro más del 4 %, mientras que la agencia S&P alertó que la economía del país sigue siendo vulnerable ante un posible shock energético, a pesar de los intentos por diversificar sus fuentes con gas de Azerbaiyán y Catar.

En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que desconoce de que está hablando Trump, cuando habla de "avances significativos" para poner fin al conflicto. En ese sentido, ha manifestado su confianza en que Trump finalmente dará el visto bueno a la entrega de misiles Tomahawk. "Este tema está ya sobre la mesa. Es solo cuestión de tiempo", ha advertido.

"El objetivo del enemigo es ocupar Pokrovsk lo antes posible", ha dicho Zelenski, y ha añadido que unos 314 soldados rusos han logrado romper el cerco ucraniano y entrar en la ciudad.