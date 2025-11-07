Gerra Ukrainan
Trump Orbanekin bildu da, Errusiako petrolioaz eta lankidetza ekonomikoaz eztabaidatzeko

Bestalde, Zelenskik esan du ez dakiela Trumpek zer esan nahi duen gatazkari amaiera emateko "urrats nabarmenak" ematen ari direla esaten duenean.

WASHINGTON (United States), 07/11/2025.- US President Donald Trump (L) welcomes Hungary’s Prime Minister Viktor Orban (R) to the White House in Washington DC, USA, 07 November 2025. The two are expected to discuss trade, as well as US Sanctions on Russian energy companies. (Hungría) EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Donald Trump AEBko presidentea eta Viktor Orban Hungariako lehen ministroa. Argazkia: EFE
EITB

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Viktor Orban Hungariako lehen ministroa Etxe Zurian bildu dira ostiral honetan, Hungariak Errusiako petrolioarekiko duen mendekotasuna aztertzeko eta bi herrialdeen arteko balizko akordio ekonomikoak aztertzeko asmoz. 

Urtarrilean Trump boterera itzuli zenetik bi agintariek egin duten aldebiko lehen bilera izan da. Zehazki, Moskuk Ukrainako gerran baliatzen duen finantziazioa nabarmen murrizteko estrategiaren baitan kokatzen da topaketa; izan ere, Europako herrialdeek Errusiaren energiarekiko erabilera murriztu nahi du AEBko agintariak. 

Hungariak, ordea, Errusiaren energiarekiko menpekotasun handia du oraindik, eta horrek kritikak eragin ditu Europar Batasunean eta NATOn. Orbanek salbuespenak nahi ditu AEBk ezarritako zigor energetikoengatik, eta Washingtonen eta Moskuren arteko bilera sustatu nahi du.

Trumpen eta Orbanen arteko elkarrizketak sendotu egin dira denborarekin, nahiz eta tentsioak egon Hungariako gobernua Txinatik gertu dagoelako. 

Hungaria, gainera, Errusiako energiaren mende dago neurri handi batean: 2024an, bere gasaren % 74 eta petrolioaren % 86 Errusiatik etorri ziren, Nazioarteko Diru Funtsaren arabera. Halaber, erakundeak ohartarazi zuen Errusiako horniduraren mozketak Hungariako BPGa % 4 baino gehiago murriztu zezakeela, eta herrialdeko ekonomia oraindik ere ahula da, Azerbaijan eta Qatarreko gasarekin dibertsifikatzeko ahaleginak egin arren.

Testuinguru horretan, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak esan du ez dakiela Trump zertaz ari den gatazkari amaiera emateko "aurrerapauso esanguratsuez" hitz egiten ari denean. Ildo horretatik, Trumpek azkenean Tomahawk misilak emateari oniritzia emango diola uste duela adierazi du. "Gai hau mahai gainean dago jada. Denbora kontua baino ez da", esan du.

"Etsaiaren helburua Pokrovsk lehenbailehen okupatzea da", azpimarratu du Zelenskik, eta gaineratu du 314 soldadu errusiarrek Ukrainako setioa haustea eta hirian sartzea lortu dutela.

