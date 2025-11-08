EE.UU.
Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida

El vehículo perseguido acabó estrellándose contra un bar frecuentado por la comunidad LGBTQ en la ciudad de Tampa. Un joven de 22 años ha sido detenido como autor del atropello.
November 8, 2025, Tampa, Florida, USA: Four people were killed and 11 injured after a speeding car whom was feeling law enforcement turned into a crowded Tampa nightlife area called YBOR Tampa..The primary business affects was a nightclub called BRADLEYS. TAMPA POLICE DEPARTMENT and FLORIDA HIGHWAY PATROL were on scene to lead the investigation. Europa Press/Contacto/Dave Decker 08/11/2025
Policia en plena investigación en Tampa. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Gutxienez lau hildako eta 11 zauritu auto batek harrapatuta Floridan, polizia jarraika zuela
Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en el estado de Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso acabó estrellándose contra un bar y arrollando a su clientela.

El sospechoso ha sido identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto, poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria. 

Tras varias maniobras infructuosas para conseguir que se detuviera, Sampson acabó enfilando la Séptima Avenida a toda velocidad antes de perder el control del coche y arrollar a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Una de las personas heridas se encuentra en estado crítico.

Sampson ha sido detenido y se encuentra ahora mismo bajo custodia.

