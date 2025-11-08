Israel devuelve 15 cadáveres tras la entrega palestina del cuerpo de un soldado israelí, mientras Gaza supera ya los 69.000 fallecidos
El Hospital Nasser de Jan Yunis, uno de los más grandes de la Franja de Gaza, ha recibido este sábado los cuerpos de 15 palestinos devueltos por Israel, tras la entrega a la Cruz Roja del cadáver de otro israelí.
Con este intercambio, la cifra total de cadáveres repatriados a Gaza asciende a 300, aunque solo 89 han podido ser identificados.
Las autoridades sanitarias de Gaza denuncian que muchos cuerpos llegan con signos de tortura, esposados o con los ojos vendados, lo que dificulta aún más su reconocimiento. Sin medios forenses adecuados, son las propias familias quienes deben identificar a sus muertos, entre la desesperación y la falta de recursos.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad palestino ha elevado este sábado el balance de víctimas mortales de la ofensiva israelí a más de 69.000, tras incorporar a casi 300 fallecidos que no habían sido registrados. Algunos de ellos permanecían bajo los escombros.
A su vez, el Ejército israelí ha reconocido haber matado a dos palestinos más que cruzaron la llamada “línea amarilla”, la frontera imaginaria tras la cual debía regir el alto el fuego. Las tropas han considerado estos actos como “amenazas inmediatas” y abrieron fuego sin disparos de advertencia, repitiendo un patrón que ha dejado más de 240 muertos desde la tregua.
Hamás, por su parte, ha anunciado haber encontrado el cuerpo de un soldado israelí, desaparecido desde 2014. Su hallazgo, junto a otros seis cadáveres aún sin identificar, podría abrir una nueva fase en los intercambios, en una guerra que sigue contando sus muertos incluso en tiempos de alto el fuego.
