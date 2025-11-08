Israelek 15 gorpu itzuli ditu, soldadu baten gorpua jaso ostean
Erabat suntsitutako gune batean egin dute gorpuen trukea. Ospitaleek egoera negargarrian ari dira gorpuak jasotzen, eta familiek horrela identifikatu behar izaten dituzte euren senideak. Biitartean, Israelgo Armadak beste bi palestinar hil ditu, "lerro horia" zehartu dutela argudiatuta. Guztira 69.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Gazan.
Khan Yuniseko Nasser Ospitaleak, Gazako Zerrendako handienetakoak, beste 15 palestinarren gorpuak jaso ditu larunbat honetan. Palestinarrek, berriz, beste israeldar baten gorpua entregatu diote Gurutze Gorriari.
Azken horiek zenbatuta, 300 gorpu jaso dituzte jada Gazan, baina 89 bakarrik identifikatu ahal izan dituzte.
Gazako osasun-agintariek salatu dutenez, gorpu askok tortura zantzuak dituzte, eskuburdinak jarrita edo begiak estalita. Horrek are gehiago zaildu du horiek identifikatzeko lana. Baliabide egokirik gabe, familien laguntzarekin identifikatzen ari dira hildakoak.
Palestinako Osasun Ministerioaren esanetan, 69.000 baino gehiago dira jada Gazan hildakoak Israelen erasoaldia hasi zenetik. Izan ere, Gazan lurperatuta zeuden beste 300 gorpu aurkitu dituzte azken orduotan.
Bestalde, Israelgo Armadak onartu egin du beste bi palestinar hil dituztela. Horren arabera, "marra horia" zeharkatu zuten, su-etena indarrean dagoen eremuko muga zehazten duena. Israelgo tropek "mehatxutzat" jotzen dituzte marra hori zeharkatzen duten palestinarrak, eta, beraz, tiro egin diete, aurretik abisurik eman gabe.
Su-etena hitzartu zenetik, 240 pertsona baino gehiago hil dira jada.
Hamasek, bere aldetik, iragarri du aurkitu duela 2014tik desagertuta zegoen soldadu israeldar baten gorpua. Hori eta identifikatu gabe dauden beste sei gorpu Gurutze Gorriaren esku utziz gero, baliteke Israelek eta Palestinak beste fase bat abiatzea.
