Comienza la cumbre CELAC-UE

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno han asistido este domingo a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

Cumbre CELAC-UE. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Hasi da CELAC-UE goi-bilera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

A pesar de estar centrada en tratar decisiones de carácter enegético, digital y ambiental, la cumbre está marcada por los recientes ataques estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

La cumbre, presidida por el presidente de Colombia Gustavo Petro y el del Consejo Europeo António Costa, se reducirá a una sola jornada, aunque el evento estaba previsto hasta el lunes. Por tanto, se espera que esta misma tarde se den a conocer las primeras decisiones del encuentro.

El encuentro está marcado por grandes ausencias y cancelaciones de última hora de los diferentes líderes europeos y latinoamericanos.

Y es que, solo 12 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia, de los 60 invitados. El resto estarán representados por vicepresidentes, cancilleres y otros altos funcionarios.

En ella sí participa el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

