Hasi da CELAC-UE goi-bilera

Bederatzi estatuburu eta gobernuburu bildu dira igande honetan Latinoamerikako eta Karibeko Estatuen Erkidegoaren eta Europar Batasunaren arteko IV. goi-bileran.

Comienza la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno han asistido, según fuentes oficiales.
CELAC-UE goi-bilera. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hasi da Latinoamerika eta Karibeko Estatuen Komunitateak (CELAC) eta Europar Batasunaren (EB) IV. goi-bilera. Bederatzi estatuburu eta gobernuburu baino ez dira bertaratu, iturri ofizialen arabera.

Erabaki energetiko, digital eta ingurumenekoak mahaigainean dauden arren, AEBek Karibean eta Ozeano Barean berriki egindako erasoek markatuko dute goi-bilera.

Goi-bilerak Gustavo Petro Kolonbiako presidentea eta Antonio Costa Kontseilu Europarrarena buru izango dit. Egun bakarreko bilera izango da, nahiz eta ekitaldia astelehenera arte aurreikusita egon.

Hala ere, azken orduko hutsegiteak markatu dute goi-bileraren hasiera. Izan ere, 12 estatuburuk eta gobernuburuk bakarrik baieztatu dute euren presentzia, 60 gonbidatuetatik. Gainerakoak, beraz,  lehendakariordeek, kantzilerrek eta beste goi-funtzionario batzuek ordezkatuko dituzte.

Espainiako Gobernuak, ordea, baieztatu du Pedro Sanchezen bertaratzea.

