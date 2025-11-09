DESASTRE NATURAL
Un gran tornado provoca varios muertos y cientos de heridos en Brasil

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tornado handi batek hainbat hildako eta ehunka zauritu eragin ditu Brasilen
EITB

Última actualización

El desastre natural ha ocurrido en Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, sur del país. Se estima que al menos 10.000 personas se han visto afectadas por culpa de ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora.

Brasil Desastres naturales Internacional

