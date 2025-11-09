HONDAMENDI NATURALA
Tornado handi batek zenbait hildako eta ehunka zauritu eragin ditu Brasilen

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hondamendi naturala Rio Bonito do Iguaçun gertatu da, Parana estatuan, herrialdearen hegoaldean, eta 250 km/h-ko haize-boladek 10.000 kaltetu baino gehiago utzi dituzte.

Brasil Hondamendi naturalak Munduko albisteak

