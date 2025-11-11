El Senado de EE. UU. aprueba la reapertura del Gobierno tras una división entre los demócratas
El Senado de Estados Unidos ha aprobado este lunes un conjunto de medidas para financiar parte de la administración federal y poner fin al cierre del Gobierno, que se ha prolongado durante casi seis semanas. La votación ha salido adelante gracias al apoyo de ocho senadores demócratas, una decisión que ha desatado fuertes críticas dentro de su propio partido.
El acuerdo permite financiar las actividades del Departamento de Defensa, los proyectos de los veteranos y el poder legislativo hasta septiembre de 2026, además de garantizar la reincorporación de más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre. También prevé una financiación provisional del resto de áreas gubernamentales hasta finales de enero de 2026.
Los senadores que han roto la disciplina de voto han justificado su decisión en la necesidad de reabrir la administración, mientras que otros compañeros de partido consideran que el pacto debilita las demandas demócratas sobre los subsidios sanitarios. El veterano senador Bernie Sanders ha calificado la decisión de “muy, muy mala”, y ha advertido de que “encarecerá las primas de los seguros médicos para millones de estadounidenses”.
El debate ha reavivado las tensiones internas entre los demócratas. El congresista Ro Khanna ha pedido la dimisión del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, al considerar que “ya no está a la altura de las circunstancias”. Sin embargo, el jefe de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha salido en su defensa y ha asegurado que Schumer “ha librado una batalla valiente durante siete semanas” frente a la propuesta republicana.
Una de las senadoras que ha apoyado el acuerdo, Jeanne Shaheen, ha defendido su voto alegando que mantener el cierre “no llevaba a ninguna parte” y ha culpado directamente al expresidente Donald Trump de la situación. Su postura, no obstante, ha sido criticada incluso dentro de su entorno familiar: su hija Stefany Shaheen, candidata demócrata al Congreso, ha dicho que no puede respaldar un pacto que no amplía los subsidios para las primas de los seguros médicos.
La propuesta, que sustituye al texto original aprobado por la Cámara de Representantes, deberá ser ahora refrendada por esta instancia. Se espera que la votación tenga lugar en los próximos días, lo que pondría fin al bloqueo que ha dejado sin fondos a programas sociales esenciales y ha provocado importantes disrupciones económicas en todo el país.
