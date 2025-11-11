FINANTZAZIOA

AEBko Gobernua berriz irekitzea onartu du Senatuak, demokraten arteko zatiketaren ostean

Finantzaketa-paketeak herrialdearen gobernuaren historiako itxialdirik luzeena (41 egunekoa) desblokeatzea ahalbidetu du, zortzi senatari demokraten babesarekin. Alderdiaren baitan krisi gogorra eragin du erabakiak.

WASHINGTON (United States), 11/11/2025.- US President Donald Trump speaks to members of the media during a swearing in ceremony for Sergio Gor, the new US Ambassador to India, in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 10 November 2025. EFE/EPA/GRAIG HUDSON / POOL
EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako Senatuak neurri sorta bat onartu du administrazio federalaren zati bat finantzatzeko eta Gobernuaren itxialdiari amaiera emateko. Ia sei astez luzatu da, eta bozketak zortzi senatari demokraten babesari esker egin du aurrera.

Akordioari esker, Defentsa Departamentuaren jarduerak, beteranoen proiektuak eta botere legegilea finantzatu ahal izango dira 2026ko irailera arte, eta, gainera, itxialdian kaleratutako 4.000 langile federal baino gehiago itzuliko direla bermatuko da.

Bestalde, Bernie Sanders senatari beteranoaren hitzetan, erabakia "oso txarra" da, eta "milioika estatubatuarrentzako aseguru medikoak garestituko ditu".

Ro Khanna kongresistak Chuck Schumer Senatuko gutxiengoaren liderraren dimisioa eskatu du, "egoerak eskatzen duen mailan ez dagoelako". Hala ere, Hakeem Jeffries Ordezkarien demokraten Ganberako burua haren defentsan atera da, eta Schumerrek "zazpi astez borroka ausarta" egin duela adierazi du.

Jeanne Shaheen akordioa babestu duen senatarietako batek haren botoa defendatu du, itxialdiari eusteak "inora ez" zeramala argudiatuta, eta Donald Trump presidenteari egotzi dio horren ardura, zuzenean. Hala ere, haren jarrera kritikatu dute, baita familikoek ere: Stefany Shaheen alabak, Kongresurako hautagai demokratak, esan du ezin duela babestu aseguru medikoen primetarako subsidioak zabaltzen ez dituen itun bat.

Proposamena, Ordezkarien Ganberak onartutako jatorrizko testua ordezkatzen duena, instantzia horrek berretsi beharko du orain. Bozketa datozen egunetan egitea espero da, eta horrek amaiera emango lioke funtsezko gizarte-programak funtsik gabe utzi dituen eta herrialde osoan haustura ekonomiko handiak eragin dituen blokeoari.

