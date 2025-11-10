KRISIA
Gobernu federala berriz irekitzeko akordioa lortu dute AEBko Senatuan, bost astez itxita egon ostean

Zortzi senatari demokratak errepublikanoekin bat egin dute neurria desblokeatzeko. Horri esker, 4.000 langile federal baino gehiago itzuliko dira lanera, eta Administrazioa finantzatuko dute 2026ko urtarrilera arte.

WASHINGTON (United States of America), 07/11/2025.- United States President Donald J Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2025. (Hungría, Estados Unidos) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Trump. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Senatuak akordioa lortu du Gobernu federala berriro martxan jartzeko, duela bost astetik itxita baitago. Neurriak aurrera egin du aldeko 60 botorekin eta kontrako 40rekin, gutxiengo demokratako zortzi senatarik errepulikanoen blokearekin bat egin baitute.

Dick Durbin (Illinois), Angus King (Maine), Catherine Cortez eta Jacky Rosen (Nevada), John Fetterman (Pennsylvania), Tim Kaine (Virginia), Jeanne Shaheen eta Maggie Hassan (New Hampshire) senatari demokratek babestu dute proposamena.

Proiektuaren bidez, eraikuntza militarra, beteranoentzako programak, Defentsa eta Nekazaritza departamentuak eta botere legegilea finantzatu ahal izango dira 2026ko irailaren 30era arte. Era berean, behin-behineko neurri bat ere jaso da, Administrazioaren gainerakoa datorren urteko urtarrilaren 30era arte martxan egon dadin eta itxialdian kaleratutako 4.000 langile federal baino gehiago lanera itzuli daitezen, The Hill AEBko hedabideak jakinarazi duenez.

Hori gauzatu baino lehen, proposamena Ordezkarien Ganberak onartu beharko du, eta Donald Trump presidenteari bidali, sinatu behar du eta. Bozketa egin baino ordu batzuk lehenago adierazi duenez, "itxieraren amaieratik oso gertu" zeudelakoan zegoen.

Gobernuaren blokeoak ondorio nabariak izan ditu herrialdeko ekonomian eta zerbitzu publikoetan. Hilaren hasieran amaitu ziren Nutrizio Laguntza Osagarriaren Programaren funtsak, eta milioika pertsona daude programa horren mende. Gainera, aire-kontrolatzaileen faltak milaka hegaldi bertan behera uztea eragin du, eta gobernuaren jardueren paralisiak, berriz, BPGaren hazkundea 2025eko laugarren hiruhilekoan murriztea, Kevin Hassent Etxe Zuriko Ekonomia Kontseilu Nazionaleko zuzendariaren arabera.

