Gobernu federala berriz irekitzeko akordioa lortu dute AEBko Senatuan, bost astez itxita egon ostean
Zortzi senatari demokratak errepublikanoekin bat egin dute neurria desblokeatzeko. Horri esker, 4.000 langile federal baino gehiago itzuliko dira lanera, eta Administrazioa finantzatuko dute 2026ko urtarrilera arte.
Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Senatuak akordioa lortu du Gobernu federala berriro martxan jartzeko, duela bost astetik itxita baitago. Neurriak aurrera egin du aldeko 60 botorekin eta kontrako 40rekin, gutxiengo demokratako zortzi senatarik errepulikanoen blokearekin bat egin baitute.
Dick Durbin (Illinois), Angus King (Maine), Catherine Cortez eta Jacky Rosen (Nevada), John Fetterman (Pennsylvania), Tim Kaine (Virginia), Jeanne Shaheen eta Maggie Hassan (New Hampshire) senatari demokratek babestu dute proposamena.
Proiektuaren bidez, eraikuntza militarra, beteranoentzako programak, Defentsa eta Nekazaritza departamentuak eta botere legegilea finantzatu ahal izango dira 2026ko irailaren 30era arte. Era berean, behin-behineko neurri bat ere jaso da, Administrazioaren gainerakoa datorren urteko urtarrilaren 30era arte martxan egon dadin eta itxialdian kaleratutako 4.000 langile federal baino gehiago lanera itzuli daitezen, The Hill AEBko hedabideak jakinarazi duenez.
Hori gauzatu baino lehen, proposamena Ordezkarien Ganberak onartu beharko du, eta Donald Trump presidenteari bidali, sinatu behar du eta. Bozketa egin baino ordu batzuk lehenago adierazi duenez, "itxieraren amaieratik oso gertu" zeudelakoan zegoen.
Gobernuaren blokeoak ondorio nabariak izan ditu herrialdeko ekonomian eta zerbitzu publikoetan. Hilaren hasieran amaitu ziren Nutrizio Laguntza Osagarriaren Programaren funtsak, eta milioika pertsona daude programa horren mende. Gainera, aire-kontrolatzaileen faltak milaka hegaldi bertan behera uztea eragin du, eta gobernuaren jardueren paralisiak, berriz, BPGaren hazkundea 2025eko laugarren hiruhilekoan murriztea, Kevin Hassent Etxe Zuriko Ekonomia Kontseilu Nazionaleko zuzendariaren arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
Zergatik da garrantzitsua COP30 klima-aldaketari buzurko goi-bilera?
Munduko tenperaturak 1,5 graduko igoeraren langa gainditu zuen 2024an, lehen aldiz, eta geroztik egingo den klimaren inguruko aurreneko goi-bilera da aurtengoa. Azaroaren 10etik 21era egingo da COP30 goi-bilera, Brasilgo Amazonian.
Estatu Batuek eta Errusiak gerra hotz nuklearra berpiztu dute: proba nuklearren helburuak eta arma nuklearrak dituzten herrialdeak
Trumpek bezala Putinek ere mehatxu nuklearra hauspotu dute, hiru hamarkada baino gehiagoko barealdiaren ondoren. Errusiak 1990. urtean egin zituen, azkenekoz, proba nuklearrak, eta Ameriketako Estatu Batuek, 1992an.
Zergatik daramatza itxita Estatu Batuetako Gobernuak 40 egun? Itxiera historikoaren gakoak
Estatu Batuetako Gobernu federalaren itxierak 40 eguneko marka historikoa egin du. Ehunka mila langile publiko soldatarik gabe eta oinarrizko zerbitzuak bertan behera utzi ditu, laguntza sozialak ordaindu gabe laga ditu eta aire-trafikoa kolapsatzea eragin du.
BBCko zuzendari nagusiak dimisioa eman du Trumpi buruzko dokumental baten inguruko polemikaren harira
'The Daily Telegraph' egunkariak asteartean argitaratu zituen barne dokumentu batzuen arabera, 'Panorama' izeneko dokumentalak ikusentzuleak engainatu ahal izan zituen Trumpen hitzaldi bat manipulatuz. Aurrez, Gazako genozidioaren inguruko trataeragatik ere jomugan zuen BBCko zuzendaritza Britainia Handiko eskuinak.
Astelehenean ekingo diote COP30ari Brasilen, negazionismoaren olatua geldiarazteko helburuarekin
NBEaren goi bileraren helburu nagusia 10 urte bete berri dituen Parisko Akordioa berrestea izango da; alegia, industria aurreko mailarekin alderatuta, planetaren berotzea 1,5 gradura mugatzea.
Hasi da CELAC-UE goi-bilera
Bederatzi estatuburu eta gobernuburu bildu dira igande honetan Latinoamerikako eta Karibeko Estatuen Erkidegoaren eta Europar Batasunaren arteko IV. goi-bileran.
'Fung-wong' supertifoiak lurra jo du Luzon uhartean, Filipinetako iparraldean
Tifoi handi horrek orduko 185 kilometroko haize-boladak eragin ditu, eta toki batzuetan orduko 230 kilometroko haize-boladak utzi ditu. Ia milioi bat pertsona ebakuatu dituzte, eta uholde handiak eragin ditu.
Hamasek beste gorpu bat entregatu du, Israelgo militar baten gorpua antza
Hamaseko dozenaka milizianori Gazara itzultzeko aukera emango die horrek. Gorpu hori eman ostean, israeldarren lau gorpu omen daude oraindik Gazan lurperatuta.
Tornado handi batek zenbait hildako eta ehunka zauritu eragin ditu Brasilen
Hondamendi naturala Rio Bonito do Iguaçun gertatu da, Parana estatuan, herrialdearen hegoaldean, eta 250 km/h-ko haize-boladek 10.000 kaltetu baino gehiago utzi dituzte.