¿Por qué Estados Unidos lleva 40 días con el Gobierno cerrado? claves de un bloqueo histórico

El cierre del Gobierno federal ha alcanzado los 40 días, el periodo más largo de la historia del país, y ha provocado la suspensión del sueldo de cientos de miles de funcionarios, el cierre de servicios básicos y el colapso de los aeropuertos. Republicanos y demócratas mantienen el pulso por la financiación del programa sanitario ‘Obamacare’, sin señales de acuerdo inmediato.

Un cierre récord

El Gobierno federal de Estados Unidos ha permanecido paralizado durante 40 días, superando el cierre de 35 días registrado en 2019 durante la anterior presidencia de Donald Trump. La falta de acuerdo presupuestario ha dejado sin fondos a numerosas agencias y ha convertido esta crisis en la más prolongada de la historia del país.

Cientos de miles de empleados sin salario

El cierre ha supuesto la suspensión del sueldo de varios cientos de miles de funcionarios federales. Muchos se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o a préstamos de emergencia, mientras otros tantos han continuado trabajando sin recibir su nómina.

Servicios básicos y aeropuertos, colapsados

La paralización del Gobierno ha afectado al pago de cupones de alimentos para los más pobres, al funcionamiento de oficinas públicas y al tráfico aéreo, con más de 2.200 vuelos cancelados este domingo por la escasez de controladores y personal de seguridad. El Departamento de Transportes ha ordenado reducir hasta un 10 % el tráfico aéreo y ha advertido de nuevos recortes si la situación no mejora.

El pulso político por ‘Obamacare’

El principal punto de bloqueo entre demócratas y republicanos es la financiación del programa sanitario ‘Obamacare’. Trump ha propuesto redirigir a los ciudadanos el dinero que ahora se envía a las aseguradoras, mientras los demócratas se niegan a aceptar un presupuesto que elimine esos subsidios. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha ofrecido reabrir el Gobierno a cambio de extender un año más la cobertura, pero los republicanos han rechazado la propuesta.

Crece la preocupación económica

Los analistas advierten de que la parálisis prolongada del Gobierno podría tener efectos irreversibles sobre el crecimiento de la economía estadounidense. A las consecuencias sociales del cierre se suman los retrasos en aeropuertos, el bloqueo de programas de ayuda y la creciente incertidumbre sobre cuándo se alcanzará un acuerdo en el Congreso.