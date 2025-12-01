El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, busca el apoyo de los líderes de la Unión Europea de cara a las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para “poner fin a la guerra” con “garantías de seguridad”. Con ese objetivo ha viajado a París y se ha reunido con su homólogo francés, Emmanuelle Macron, con el que ha debatido sobre las negociaciones que mantienen Ucrania y EE.UU.

A lo largo de la mañana, ambos mandatarios han mantenido un encuentro por videoconferencia con Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, y con el primer ministro británico Keir Starmer y han tratado sobre las conversaciones mantenidas entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas el fin de semana en Florida. De hecho, Witkoff viaja esta semana a Rusia para reunirse el martes con el presidente Vladímir Putin y presentarle el documento que han elaborado en dichas reuniones.

Tras esta reunión, ambos presidentes también han mantenido videoconferencias con los líderes de siete países de la Unión Europea (Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos), así como con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En estos encuentros han mantenido una “discusión muy productiva sobre prioridades clave” para Europa, según Zelenski. Asimismo, ha explicado que se están preparando reuniones en Europa con el fin de que la guerra tenga “un fin justo”. Opina que es “importante avanzar en el desarrollo de garantías de seguridad y una base a largo plazo para la resiliencia” de Ucrania y Europa.

Finalmente, el presidente ucraniano ha prometido continuar con esta “coordinación” con los líderes europeos.

Cuestión más difícil: el reparto de territorios

En cuanto a las negociaciones mantenidas con los estadounidenses, Zelenski ha reconocido que la cuestión más complicada de resolver es la del reparto de los territorios en disputa en el Donbás y en Crimea. El plan inicial de EE.UU. incluía que Ucrania cediera a Rusia la parte que aún controla del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.

Otra de las cuestiones fundamentales es la modalidad en la que se financiará la reconstrucción de Ucrania. El presidente ucraniano insiste en que un acuerdo europeo es fundamental en este punto, después de que EE.UU. propusiera invertir los activos rusos congelados para esta tarea y que ellos se llevaran la mitad de los beneficios. Zelenski opina que “no es justo para los europeos” y se debe buscar una solución apropiada.

Sin embargo, ha asegurado que, gracias al equipo de negociadores, “el plan es ahora mejor”.

Por su parte, Macron ha asegurado que “Ucrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio” y ha acusado a Rusia de “no haber dado ninguna señal de querer la paz”. En este sentido, ha dicho que los próximos días se verá “si verdaderamente tiene voluntad”.

Mientras tanto, ha asegurado que la UE trabaja en reforzar las sanciones contra Rusia “para que tenga menos fondos para financiar la guerra”. Macron ha asegurado que, al embargo sobre las exportaciones de petróleo al que también se ha asociado Estados Unidos, se ha sumado ahora el combate a la flota fantasma que permite burlarlo.