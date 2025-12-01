Europako liderren babesa bilatu du Zelenskik Macronekin izan duen bileran, "gerrari amaiera justu eta luzea" emateko
Bi agintariek bideokonferentzia bidezko bilera egin dute Steve Witkoff AEBetako negoziatzailearekin. Ondoren, Europako hainbat liderrekin hitz egin dute gerraren amaierari begira “koordinatzeko” eta “epe luzerako segurtasun bermeak” lotzeko.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak Europar Batasuneko buruzagien babesa izan nahi du AEBrekin dituen negoziazioei begira, "gerrari segurtasun bermeekin amaiera” eman ahal izateko. Helburu horrekin joan da Parisera. Emmanuelle Macron Frantziako presidentearekin bilera egin du azken egunetan Ukrainak eta AEBk izan dituzten negoziazioei buruz eztabaidatzeko.
Horrez gainera, bi agintariak Steve Witkoff Ukrainarako AEBko ordezkari bereziarekin eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin bideokonferentziaz hitz egin dute asteburuan Floridan AEBko eta Ukrainako ordezkaritzek izandako elkarrizketei buruz. Hain zuzen ere, Witkoff Errusiara joango da, asteartean Vladimir Putin presidentearekin biltzeko eta negoziazioetan landu duten dokumentua aurkezteko.
Zelenskik eta Macronek bideokonferentziak izan dituzte baita ere Europar Batasuneko zazpi herrialdetako liderrekin (Alemania, Polonia, Italia, Norvegia, Finlandia, Danimarka eta Herbehereak), Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearekin eta Mark Rutte NATOko idazkari nagusiarekin.
Batzar horietan Europarentzat "funtsezkoak diren lehentasunei buruzko eztabaida oso emankorra" izan dutela azpimarratu du Zelenskik. Halaber, azaldu duenez, Europan bilerak prestatzen ari dira gerrak "amaiera justua" izan dezan.
Azkenik, Ukrainako presidenteak hitz eman du Europako buruzagiekin "koordinatzen" jarraituko duela.
Gai zailena: lurraldeen banaketa
Estatubatuarrekin izandako negoziazioei dagokienez, Zelenskik onartu du gairik zailena Donbaseko eta Krimeako lurren banaketa dela. AEBren hasierako planak jasotzen zuen Ukrainak Errusiaren esku utzi behar zituela Donbasen oraindik kontrolpean daukan zatia, baina Kievek onartezintzat jotzen du hori.
Beste gai nagusietako bat Ukrainaren berreraikuntza finantzatzeko modua da. Ukrainako presidenteak azpimarratu du Europako herrialdeen arteko akordio bat funtsezkoa dela puntu honetan. Izan ere, AEBk Errusiako aktibo izoztuak zeregin horretarako inbertitzea proposatu zuen eta horien irabazien erdia haientzako izatea. Zelenskiren iritziz, "ez da bidezkoa europarrentzat" eta irtenbide egoki bat bilatu behar da.
Ukrainako presidentearen hitzetan, negoziatzaileen taldeak egindako lanari esker, “bake-plana orain hobea” da.
Bestalde, Macronek esan du "Ukraina dela bere lurraldeari buruzko erabakiak har ditzakeen bakarra", eta Errusiari leporatu dio "bakea nahi izatearen seinalerik ez” duela eman.
Bien bitartean, Europar Batasuna Errusiaren aurkako zigorrak indartzeko lanean ari dela ziurtatu du, "gerra finantzatzeko diru gutxiago izan dezan". Macronek azaldu duenez, petrolio esportazioen gaineko blokeoaz gainera, orain blokeoa gainditzen duen “flota mamuaren” aurkako borrokan hasiko dira.
