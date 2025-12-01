Gerra Ukrainan
Putin AEBko ordezkari bereziarekin bilduko da asteartean, Trumpek Ukrainarako egin duen proposamena aztertzeko

Errusiako presidenteak "hainbat bilera egingo ditu gaur, ateak itxita, Errusiaren eta AEBen arteko harremanen nondik norakoak prestatzeko".

MOSCOW (Russian Federation), 28/11/2025.- Russian President Vladimir Putin speaks during a meeting with participants of the Young Scientists Forum at the Kremlin in Moscow, Russia, 28 November 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV/AFP / POOL
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidentea Steve Witkoff Estatu Batuetako ordezkari bereziarekin bilduko da astearte honetan, Donald Trump AEBko presidenteak Ukrainako gerra konpontzeko egindako proposamena aztertzeko. Ukrainako gerra 2022ko otsailean hasi zen, Kremlineko maizterrak inbasio-agindua sinatu ondoren.

"Witkoffekin bihar bilera egitea aurreikusita dago", esan du Dimitri Peskov Errusiako Presidentetzako bozeramaileak, eta Putinek "gaur hainbat bilera egingo ditu ateak itxita, Errusiaren eta Estatu Batuen arteko biharko bilerak prestatzeko", aurreratu du.

Era berean, bileraren ostean komunikatu bateratu bat egongo ote den ez du argitu, eta Trumpen planaren puntuei buruz hitz egitea edo komunikabideen aurrean eztabaidatzea baztertu du. Hala, Moskuk gaiari bide diplomatikoetatik heldu nahi diola errepikatu du, eta ez prentsaren aurrean, TASS albiste agentzia errusiarrak jaso duenez.

Washingtonek Ukrainarekin izandako elkarrizketetan aurrerapausoak eman direla aldarrikatu duen arren, hauek oraindik ere aurreko errondetan izandako oztopo berak dituzte: Errusiaren kontrolpean dauden Ukrainako eskualdeen etorkizuna, Ukrainako Indar Armatuen etorkizuna eta Kiev NATOn sartzeko aukera.

