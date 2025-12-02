Trump le dio un ultimátum a Maduro para que saliera de Venezuela antes del pasado viernes

El pasado viernes venció el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandonara el país latinoamericano, según ha informado este martes la agencia Reuters.

Trump confirmó este pasado domingo que había hablado con Maduro por teléfono, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe. “La respuesta es sí", dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con Maduro cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

Según apuntan fuentes citadas por Reuters, la llamada entre ambos mandatarios se produjo el pasado 21 de noviembre. En esa conversación Maduro habría mostrado su disposición a abandonar Venezuela a cambio de una amnistía para él y su familia, el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra él y varios altos cargos venezolanos y la retirada de los cargos que encara ante el Tribunal Penal Internacional.

Además, planteó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiera un gobierno interino hasta la celebración de nuevas elecciones.

Sin embargo, Trump habría rechazado las condiciones de Maduro durante la conversación que mantuvieron ambos y le dijo que tenía una semana para salir de Venezuela rumbo al destino que eligiera junto a su familia.

Ese salvoconducto expiró el pasado viernes, y el día siguiente declaró el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.