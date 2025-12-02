Trumpek Venezuelatik ateratzeko iragan ostiralera arteko epea eman zion Madurori
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak baztertu egin zituen Venezuelako presidenteak herrialdea uzteko mahai gainean jarritako baldintzak. Ultimatuma amaituta, Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuen Trumpek.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak pasa den ostiralera arteko epea eman zion Nicolas Maduro Venezuelako presidenteari herrialdea uzteko, Reuters agentziak astearte honetan zabaldutako informazioaren arabera.
Air Force One hegazkinean sartu aurretik kazetarien galderei erantzunez aitortu du Madurorekin telefonoz hitz egin zuela, baina ez du elkarrizketa horri buruzko xehetasunik eman nahi izan.
Reuters agentziak aipatutako iturrien arabera, bi agintariek pasan den azaroaren 21ean telefonoz hitz egin zuten. Elkarrizketa horretan Madurok Venezuela uzteko borondatea agertu omen zuen, hainbat baldintzaren truke. Besteak beste, beretzat eta bere familiarentzat amnistia onartzea, Estatu Batuen zigorrak bertan behera uztea eta Nazioarteko Zigor Auzitegian bere aurka dauden karguak erretiratzea.
Gainera, hauteskundeak berriak egin bitartean, eta, behin-behinean, Delcy Rodriguez presidenteordeak gobernua gidatzea proposatu zuen Madurok.
Hala ere, Reutersen arabera, Trumpek errefusatu egingo zituen Maduroren baldintzak biek izandako elkarrizketan, eta esan zion astebete zuela Venezuelatik irteteko, familiarekin aukeratzen zuen helmugarantz.
Ultimatuma pasa den ostiralean amaitu zen eta biharamunean, Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuen Trumpek.
Gutxienez 631 pertsona hil dira Indonesian uholdeen ondorioz, eta milioi bat pertsona etxetik atera dituzte
Gutxienez milioi bat pertsona etxetik atera dituzte Sumatrako uhartean (Indonesia). Bitartean, agintarien arabera, 631 pertsona hil dira honezkero, eta 472 daude agertu barik. Gune horretan bizi diren 3,3 milioi pertsona inguru jo ditu aste honetako denboraleak.
Europako liderren babesa bilatu du Zelenskik Macronekin izan duen bileran, "gerrari amaiera justu eta luzea" emateko
Bi agintariek bideokonferentzia bidezko bilera egin dute Steve Witkoff AEBetako negoziatzailearekin. Ondoren, Europako hainbat liderrekin hitz egin dute gerraren amaierari begira “koordinatzeko” eta “epe luzerako segurtasun bermeak” lotzeko.
Iberiak bertan behera utzi ditu Venezuelarako hegaldiak, abenduaren 31ra arte
Joan den asteburuan, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen Venezuelako aire-eremua "erabat" itxita egongo zela. Hala ere, ez dago itxita, gai hori Venezuelako agintariei soilik baitagokie.
Putin AEBko ordezkari bereziarekin bilduko da asteartean, Trumpek Ukrainarako egin duen proposamena aztertzeko
Errusiako presidenteak "hainbat bilera egingo ditu gaur, ateak itxita, Errusiaren eta AEBen arteko harremanen nondik norakoak prestatzeko".
Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.
Marco Rubiok "produktibotzat" jo du Ukrainako ordezkariekin Floridan egindako bilera
Dena dela, AEBko diplomaziaren buruak esan du oraindik "asko" dagoela egiteko. Halaber, bakeak Ukraina “subiranoa eta independentea” izatea eta herrialdeak “benetako oparotasuna” eskuratu ahal izatea bermatu behar duela gaineratu du.
Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.
Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du
Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira AEBk eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak
Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.