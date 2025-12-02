VENEZUELA
Trumpek Venezuelatik ateratzeko iragan ostiralera arteko epea eman zion Madurori

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak baztertu egin zituen Venezuelako presidenteak herrialdea uzteko mahai gainean jarritako baldintzak. Ultimatuma amaituta, Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuen Trumpek. 

AEBko presidentea

Trump. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak pasa den ostiralera arteko epea eman zion Nicolas Maduro Venezuelako presidenteari herrialdea uzteko, Reuters agentziak astearte honetan zabaldutako informazioaren arabera. 

Air Force One hegazkinean sartu aurretik kazetarien galderei erantzunez aitortu du Madurorekin telefonoz hitz egin zuela, baina ez du elkarrizketa horri buruzko xehetasunik eman nahi izan. 

Reuters agentziak aipatutako iturrien arabera, bi agintariek pasan den azaroaren 21ean telefonoz hitz egin zuten. Elkarrizketa horretan Madurok Venezuela uzteko borondatea agertu omen zuen, hainbat baldintzaren truke. Besteak beste, beretzat eta bere familiarentzat amnistia onartzea, Estatu Batuen zigorrak bertan behera uztea eta Nazioarteko Zigor Auzitegian bere aurka dauden karguak erretiratzea. 

Gainera, hauteskundeak berriak egin bitartean, eta, behin-behinean, Delcy Rodriguez presidenteordeak gobernua gidatzea proposatu zuen Madurok. 

Hala ere, Reutersen arabera, Trumpek errefusatu egingo zituen Maduroren baldintzak biek izandako elkarrizketan, eta esan zion astebete zuela Venezuelatik irteteko, familiarekin aukeratzen zuen helmugarantz.

Ultimatuma pasa den ostiralean amaitu zen eta biharamunean, Venezuelako aire eremuaren itxiera iragarri zuen Trumpek. 

