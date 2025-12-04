"LA ISLA DE LA PEDOFILIA"
Imágenes inéditas de la isla privada de Epstein

Euskaraz irakurri: Epstein uharte pribatuko irudi argitaragabeak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y vídeos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

